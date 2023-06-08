GRTV News - Switch 2-salget synker etter prisøkning

I Japan falt salget med 90 % fra uke til uke.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. Det er nok en stor dag i spillverdenen for spill. Det er Summer Game Fest-dagen, og om omtrent 15 timer starter showet og som vanlig vil du kunne finne alt på din lokale Gamereactor-region. Men det er ikke det vi skal snakke om i dagens episode av GRTV News, men vi skal se på Switch 2 av den enkle grunn at den nylige prisøkningen har nå trådt i kraft, og vi har sett hvordan den allerede har påvirket salget i Japan, en av de største regionene for salg av Nintendos konsoller. Det bør sies at informasjonen her, selv om den er viktig, har folk vært klar over at denne prisøkningen var på vei, så på en måte har de på en måte forberedt seg på den ved å være i forkant av den. Så det er sannsynligvis grunnen til at det er en så stor skjevhet, men det viser at folk sannsynligvis ikke er så begeistret for prisøkningene. Men uansett, la oss dykke inn i det."
"Så ja, Switch 2-salget stuper etter Nintendos prisøkning i Japan. Bare én uke etter at prislappen ble kraftig økt, falt salget med nesten 90 %, men Nintendo forventer fortsatt at tempoet vil ta seg opp etter hvert. Så ja, ikke engang Nintendo er immun mot skyhøye komponentpriser, og i begynnelsen av mai kunngjorde selskapet at det ville øke prisen på Switch 2 i september med tilsvarende 50 dollar eller 30 euro. Økningen i pund er ennå ikke offentliggjort. I Japan ble prisen imidlertid økt med 10 000 yen allerede 25. mai, og nå som Amitsu har rapportert salgstallene for forrige uke, kan vi se konsekvensene."
"Det viser seg at konsollen har opplevd et massivt fall i antall solgte enheter sammenlignet sammenlignet med forrige uke, noe som med rimelighet kan tilskrives prisøkningen. Uken før ble det solgt 247 880 enheter, mens det forrige uke bare ble solgt 31 751, en nedgang på nesten 90 %.Interessant nok har Nintendo nylig økt prognosen for Switch 2 til tross for prisøkningen. Ryktene tyder på at en ny Nintendo Direct kommer denne uken, og forventningene er naturligvis skyhøye med tanke på hva som kan øke salget av Switch 2 til tross for at enheten koster mer. Kan det være på tide for en viss rørlegger å begynne på nye eventyr igjen?Men Nintendo går, som vanlig, sin egen vei. Grand Theft Auto 6 kommer sannsynligvis ikke til Nintendo Switch 2. Det er en svært reell sjanse for at det vil hoppe over den konsollen på samme måten som Grand Theft Auto 5 ikke har kommet til en Nintendo-konsoll. Og hvis det er tilfelle, har Nintendo ingen interesser i Grand Theft Auto. Så hvis de skulle gi ut et stort spill, kan de gjøre det i november uten å bekymre seg for det, fordi de som som er interessert i Nintendo-spill, overlapper ikke ofte med den brede, mainstream som er interessert i Grand Theft Auto 6. Nå er det en enorm mengde mennesker som er interessert i Grand Theft Auto 6, ikke misforstå meg, men A, ungdommer kommer ikke kommer til å røre Grand Theft Auto 6, og for det andre vil miljøet som virkelig liker de mainstream spillene i Grand Theft Auto, FIFA, Call of Duty, alle de slags tingene, de går egentlig ikke hånd i hånd med Nintendo-publikummet som liker Splatoon, som liker Fire Emblem, som liker Legend of Zelda. Det er veldig forskjellige målgrupper her. Nintendo har på en måte nesten et lukket fellesskap. Det er et fellesskap som vil ha det Nintendo kan gi. Så hvis Nintendo skulle gi ut et stort spill, trenger de ikke å legge det til september eller oktober. Hvis de har flere spill, vil de selvsagt spre dem utover, men de trenger ikke å unngå Grand Theft Auto på samme måte som, igjen, et Call of Duty må, eller et Marvel's Wolverine må, eller noe sånt. Disse spillene kommer til å selges på de samme plattformene som Grand Theft Auto og må egentlig bare forstå litt hvor de står når det gjelder å konkurrere mot Rockstars tittel. Men igjen, vi får vite mer snart. Igjen, dagens Summer Game Fest, søndagens Xbox Game Showcase, og det nåværende ryktet er at Nintendo Direct er neste uke, sannsynligvis, å dømme etter Nintendo, en gang mellom tirsdag og torsdag. Det er de vanligvis gjør det. De har vanligvis ikke show i helgene, og de har vanligvis ikke show på mandager eller fredager heller. Det er vanligvis tirsdag til torsdag. Så det bør bli annonsert massevis av utgivelsesdatoer snart. Og hvis du ser på månedene fremover og tenker: «Å, det ser litt dystert ut, litt tomt», er jeg ganske sikker på at ting vil begynne å fylle seg ganske raskt. Men ja, som alltid kan du finne alt det innholdet, all den dekningen på din lokale Game Retro-region. Og ellers kommer jeg tilbake på mandag med min neste GOTV News. Så inntil da håper jeg dere nyter resten av fredagen, nyter helgen, nyter showene, og vi ses på den andre siden."