GRTV News - Valve bekrefter Steam Machine utgivelser denne sommeren

Valve ikke gir seg på utgivelsesvinduet Steam Machine, selv om vi fortsatt ikke har noen pris.
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"Dette er noe vi har snakket om lenge, i utgangspunktet ønsket Valve at Steam Frame, Steam Controller og Steam Machine alle skulle komme ut innen først, innen tidlig i 2026.Vi er nå forbi det punktet hvor man vel kan si tidlig i 2026, og man vil heller si midt i 2026 men tanken var at det fortsatt skulle komme ut i løpet av første halvdel av 2026, noe som er gjennomførbart med tanke på at vi ikke er ferdig med juni ennå."
"Kanskje det blir litt senere, men egentlig er juni, juli og august på en måte samme type tid egentlig.Jeg tror ikke noen ville bli veldig sinte hvis de utsatte det, fordi vi vet nøyaktig hvorfor de måtte utsette det i utgangspunktet, med de nåværende prisene på RAM."
"Dette har på en måte hatt enorm innvirkning på Valves tidsplan.De har klart å få ut Steam-kontrolleren, men de har ikke egentlig klart å gjøre noe annet av betydning når det gjelder Steam Frame eller Steam Machine.I et nytt innlegg i Steam-fellesskapet gjentas det imidlertid at disse kommer ut, disse enhetene kommer til å komme ut i sommer, men vi har fortsatt ikke en pris på dem, noe som vil være bekymringsfullt for mange, spesielt fordi vi nettopp så prisen på Steam Deck stige med rundt 40 %, noe som nå gjør Steam Deck til en av de dyreste håndholdte PC-er du kan få, med tanke på at ytelsen ikke er like sterk som noen av de andre håndholdte PC-ene da vi egentlig var i ferd med å gå inn i den håndholdte PC-æraen, ble Steam Deck ble alltid sett på som det beste alternativet, ikke bare fordi det automatisk kom med Steam OS, men fordi den hadde så god kompatibilitet og faktisk ikke krevde så mye av en pris, snarere en kostnad for ytelsen du får."
"Nå er ikke ytelsen så bra i forhold til prisen du betaler, som for 1 TB OLED- modellen er nesten 800 pund, noe som er mye penger.Hvis du tror at Steam Machine på en eller annen måte vil være mindre enn den seks ganger så høye ytelsen trenger du nok en realitetssjekk, og Valve vil sannsynligvis gi deg en før sommeren er over."
"Det er ikke Valves feil at dette skjer, men det er dessverre noe vi må forholde oss til, ettersom spill blir stadig dyrere etter hvert som tiden går for denne generasjonen alene.Vi har sett at PlayStation, Nintendo og Xbox alle har økt prisene når man realistisk sett med tanke på at vi er ved slutten av en konsollgenerasjon i løpet av de neste par årene man skulle forvente at prisene var lavere enn noensinne."
"Dessverre er det bare ikke slik det er i år, og Steam følger etter når de går inn i konsollmarkedet igjen, og vi håper at Steam Machine 2 ikke blir like mislykket som Steam Machine 1 var, men dessverre ser det ut til at Valve bare har hatt veldig uflaks."
"Hvis du vil skylde på noen for dette, så skyld på AI-bransjen, for det er de som driver opp alle RAM-kostnadene, men ja, gi meg beskjed hvis du skal kjøpe Steam Machine på lanseringsdagen, uansett pris.Si ifra hvis du venter på prisen, hva du ønsker at den skal være, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det bra."