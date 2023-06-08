Ninja Luxe Café Pro (Quick Look) - Raffinert møter opprørsk

Denne maskinen er laget for å produsere drikke av baristakvalitet, alt i et chassis med et slående fargevalg.
"Hei alle sammen, og velkommen til nok en utgave av Gamereactor Quick Look.Ninja er et virkelig fascinerende selskap fordi de rett og slett nekter å la seg sette i bås med et veldig spesifikt antall eller en bestemt type portefølje for produktene sine."
"Et godt eksempel på dette er at de nå også lager en kaffetrakter.Dette er egentlig mer en espressomaskin enn noe annet, fordi man kanskje tenker på en vanlig kaffetrakter som noe som bruker malt kaffe i filtre for å bare brygge en vanlig kopp, og du kan få disse for, vel, nesten ingenting."
"Men hvis du er villig til å betale litt mer og ikke er interessert i kapslene som tilbys av Nespresso eller De'Longhi eller hva det nå måtte være, vel, da kanskje vil ha noe som dette.Dette kalles Lux Cafe, og den generelle serien heter Lux, men så finnes det flere nivåer."
"Dette er cafe-nivået, og det betyr at det er massevis av funksjonalitet og på typisk Ninja-vis er det massevis av funksjonalitet til en lavere pris enn du sikkert tror.Det første som faller meg inn, er at det er en pen, en ganske flott maskin først og fremst."
"Nå finnes det selvfølgelig maskiner der ute som jeg synes er penere, som minner mer til den mer klassiske ideen om hvordan en espressomaskin skal se ut.Jeg tenker på maskiner fra selskaper som Sage eller nevnte De'Longhi.De pleier å lage espressomaskiner i denne rustfrie stålstilen der den omslutter hele maskinen, slik at det ser ut som om du har din egen lille milanesiske espressobar."
"Det er selvfølgelig en illusjon, men den er bare penere og mer elegant laget.Nå er det mye svart plast her, men selv om det er tilfelle, synes jeg likevel at den ser ganske pen ut og vil passe inn på de fleste typer kjøkkenbenkeplater i hele Skandinavia, Europa og globalt."
"Og når du først har fjernet disse virkelig prangende klistremerkene på den, er det litt som når du åpner en splitter ny bærbar PC og det er disse Intel- og Nvidia-klistremerkene, jeg aner ikke hvorfor de er der, men dette forteller deg hva slags kaffe den kan lage.Så du må skrape disse av og deretter gni den ned med for eksempel isopropylalkohol etterpå for å få den av."
"Men når det er fjernet, får du en hel del funksjonalitet, og det vises tydelig her.Så selvfølgelig kan du skumme melk som du ville gjort på en vanlig cappuccino eller latte, og det er en manuell skummer, noe jeg tror mange virkelig misliker, fordi de vil ha det automatisert."
"Men hvis du vil ha noe som bare har litt taktilitet og litt friksjon, noe som betyr at du selv enten kan late som om du er en barista eller at du vil lære deg ferdighetene til en, vel, da er dette tilgjengelig for deg akkurat her.Så den generelle ideen er at du skyver denne inn, og i dette spesielle tilfellet trenger du faktisk trenger ikke å spille barista, fordi det er et måleinstrument for temperaturmåling akkurat her."
"Så du skyver denne inn med denne på, og den vil automatisk skumme melken til innstillingen du har valgt.Og denne lille temperaturmåleren hindrer den i å koke over.Og jeg reiste i to måneder i Japan, og de klarte ikke å koke eller skumme melken til en cappuccino selv om livet deres på en måte sto på spill."
"Så det er fint å ha disse automatiserte løsningene på plass, slik at du bare kan stille den inn og glemme det, i praksis, hvis det kommer til stykket.Men jeg er ganske sikker på at det vil skje, det er uklart for meg for øyeblikket om denne klikkeren vil tillate deg å fortsette å skumme melk hvis den er klikket opp, men uansett er det en virkelig fin liten mekanisme som lar deg uttrykke deg gjennom typene kaffe du lager."
"Nå er den åpenbart basert på portafilter, det betyr at det er hele kaffebønner her øverst, og at du maler dem ferskt per kopp for å la det renne gjennom en portafilter.Hvis du kjøper denne cafe-utgaven, får du en fin liten boks som kalles et startpakke.Det er faktisk ikke en startpakke, dette er avgjørende for at den skal fungere."
"Så du får mange forskjellige filtre her, så du kan se at hovedportafilteren er riktig her, og så igjen, avhengig av mengden og hvor mye gjennomstrømning du ønsker, vel så kan du velge forskjellige kopper.Så det kan være annerledes for en crema, det kan være annerledes for en americano, igjen forskjellige nivåer, forskjellige smaker for forskjellige folk, som du kanskje vet."
"Nå skyver du den inn, du får den mengden ferdigmalt kaffe du trenger, og så velger du det fra skjermen.Nå er det åpenbart mange fysiske knapper her, mange av disse espressomaskinene har gått over til helt digitale berøringsskjermer."
"Jeg tror det er to leire av mennesker når det gjelder akkurat dette, så å ha disse knappene som du kan vri på med taktil tilbakemelding, vil være veldig tilfredsstillende for noen folk som bare vil ha den analoge følelsen der de gjør noe analogt som å lage en kopp kaffe."
"Det eneste jeg kan se som et potensielt irritasjonsmoment, er at denne delen her bak, hvis jeg bare snu den rundt, er vannbeholderen.Det er ikke mye plass til vann her.Den avtakbare bønnebeholderen her ser bra nok ut, men akkurat denne her , jeg tror den rommer rundt to liter, det virker ikke som så mye for meg."
"Den er dyp, så den lurer litt, men jeg skulle ønske den var større, slik at du ikke trenger å fylle den opp helt plutselig.Det eneste, og dette er noe vi må utforske i en fullstendig gjennomgang selvsagt, er at jeg legger merke til én ting, og dette står ikke i manusnotatene mine til videoen, men en ting jeg legger merke til akkurat her, er at det ikke ser ut til å være et dedikert område for et filter."
"Nei, det er et her, det er bra, og det ser ut til å være et standardfilter også.Vi så på en kaffetrakter for ikke så lenge siden som ikke hadde et, og det betydde at i og med at vannet er så kalkholdig, spesielt her i Danmark, så blir den veldig skitten veldig fort, og du må avkalke den veldig ofte, men det ser ut til som om Ninja har inkludert den her, og jeg lurer på om det er denne."
"Det ser slik ut, men det føles også som om det er et proprietært produkt for meg, noe som betyr at du ikke vil kunne, ja det ser ganske proprietært ut, men det er en avkalkingsløsning, så du setter dette inn her og senker det ned, og så vil det forhåpentligvis over tid ikke avleire seg eller kalkes like raskt som man normalt ville forvente, så det er virkelig gode nyheter."
"Så det ser ikke ut til å være noe som vil revolusjonere en tradisjonell kaffemaskin som denne, men omvendt er jeg ganske sikker på at dette kommer til å bli billigere enn de fleste, så vi skal teste dette grundig for å se om Ninja har, vil treffe blink treffer blink igjen, og vi kommer tilbake til dere med resultatene våre veldig snart."
"Vi ses i neste episode."