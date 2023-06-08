GRTV News – « Nintendo Direct » arrangeres offisielt 9. juni

Den siste store konserten i juni er bekreftet.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid er jeg her for å oppdatere dere om ettermiddagens siste og beste innen spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker, og faktisk hva du enn elsker, har vi det alltid her for deg på GRTV News, og i det større Gamereactor nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du sjekke Gamereactor, uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser, serianmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer, men uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om den ene eneste Nintendo Direct, som var svært etterlengtet fra slutten av forrige uke, og i tiden før det, fordi PlayStation har jo hatt sin State of Play, Xbox har hatt sin Xbox Game Showcase for Summer Game Fest, vi har hatt selve Summer Game Fest, vi har hatt PC Gaming Showcase, vi har hatt Future Game Show, og Nintendo har fortsatt vært ikke å se. Det var frem til nå, da de via Nintendo Today-appen av alle steder har sagt at det offisielt vil bli en Direct den 9. juni, det vil si i morgen på tidspunktet for opptaket, og det vil finne sted akkurat nå, klokka 15.00 britisk sommertid, eller klokken 16.00 sentraleuropeisk sommertid. Den vil vare i en ukjent periode, men vi vet at det vil foregå noe vedlikehold på Nintendos bakgrunnssystemet mens dette pågår, noe som teoretisk sett kan tyde på noen skjulte lanseringer."
"Nå er vi ikke helt sikre på hva Nintendo har på gang resten av året, vi vet at Star Fox kommer ut senere denne måneden, men bortsett fra det, er vi litt i mørket når det gjelder, for eksempel, store serier som Nintendo har som kan få nye utgivelser i andre halvdel av dette året. Vi vet allerede at det kommer en haug med spill i andre halvdel av dette året, men Nintendo har en tendens til å gjøre sitt eget, fordi de vet at fanbasen er utrolig lojal, spesielt til de større seriene, så vi vil potensielt høre mye mer om dem innen denne tiden i morgen. I mellomtiden forventer vi imidlertid sannsynligvis mange ekstra Switch-spill, porteringer og lignende, som jeg sa, et par skygge lanseringer, sannsynligvis av porteringer av spill som allerede er utgitt også, fordi vi alltid får noen av dem her og der og overalt, spesielt nå som vi har Switch 2, som er en mye kraftigere konsoll. Men ja, uten at det er noe som virkelig sagt fra Nintendo, er det vanskelig å si hva vi kan få se og hva vi vil få se på morgendagens Nintendo Direct. Som jeg sier, ser resten av året allerede ganske fylt ut, men Nintendo kan på en måte velge og vrake blant det de vil. Vi har hørt om en Switch 2-versjon av Red Dead Redemption 2 i ganske lang tid nå, men jeg er ikke sikker på at Rockstar faktisk ville være villige til å vise frem det, med tanke på hvor nærme vi er lanseringen av Grand Theft Auto 6. Jeg sier nærme som om det ikke er et halvt år unna, men det er fortsatt ganske nært i det store og hele. Ellers, ja, som jeg sier, er det litt avslørende, kanskje, at vi hører om dette en dag før selve arrangementet, mens Sony i forrige uke sørget for at vi fikk noen dager, jeg tror det var et par ukers varsel, før en State of Play-presentasjon, noe som er ganske uvanlig. Vi har kjent til Xbox-presentasjonen en stund, og med god grunn, for den var veldig bra. Så det er mulig at Nintendo egentlig ikke har så mye å vise frem i det hele tatt, og selv om det var sant, hvis du er en spiller som har en annen konsoll enn en Nintendo-maskin, selv om du bare har en Nintendo-maskin, var det massevis av ting som ble vist frem på de andre presentasjonene som du vil kunne spille resten av året. Så igjen, kanskje Nintendo bare forlater sin første part for en stund i år, og lar andre ta over, men det ville være et litt merkelig valg, med tanke på at det er det første hele året med Switch 2. Fortell meg hva du tror vil bli avslørt i morgen, så skal jeg sørge for å holde deg oppdatert med flere GRCB-nyheter i løpet av de neste dagene. Ha det bra!"