GRTV News – Sammendrag av kunngjøringer fra « Nintendo Direct »

Vi får se om « Nintendo » avslutter SGF-sesongen med et smell eller et suk.
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"Uten videre omsvøp i dag, kan vi snakke om noe annet enn Nintendo Direct?Tilsynelatende ja, for det var ikke den beste vi noensinne har sett, og det føltes som sannsynligvis det verste showet vi har sett så langt i løpet av Summer Game Fest-uken så langt, inkludert PlayStation 2 to Play, Xbox Game Showcase og til og med ting som PC og Future Game Showcase føltes som om de sannsynligvis hadde mer innhold designet for sitt publikum."
"Det var ting her, som jeg, du vet, viste deg, remaken av Legend of Zelda: Ocarina of Time som ble offisielt annonsert som en del av det, var det ting som en ny Kingdom Hearts 4-trailer men ingen informasjon om utgivelsen av den, vi fant ut at Dustbloods skal ha en lukket nettverkstest i sommer, men bortsett fra det manglet vi virkelig mye av de viktigste tingene, jeg mener Splatoon Raiders kommer i juli, den 23. juli, det er mange ting som jeg bare slenger ut der fordi vi er ganske ferske fra selve presentasjonen, men ja, ting, det var noen spill som du synes var ganske bra for en eksklusiv tittel i B-klassen, noe som Nintendo Switch Sports Resort, Jeg vet det høres litt sprøtt ut med tanke på hvor godt Wii Sports Resort solgte, men Nintendo Switch Sports er bare ikke i samme liga, og likevel vil det fortsatt være et populært spill og det vil fortsatt være et flott spill å spille med venner, med familie, hvem som helst, det er en ekte eksklusiv Nintendo-følelse, den typen festspill, vi så for eksempel Hello Kitty-festspillet, vi så massevis av andre ting som en del av denne presentasjonen, men når vi tar en titt på av hva annet Nintendo hadde å vise, som jeg bare skal, jeg skal faktisk bare ta dere med gjennom frontlinjen, nyhetssiden og gå nedover og vise dere hva vi fikk, for noe av det var som forventet, som porteringer av spill som kommer til Nintendo Switch 2, og ikke mye av det var det mange hadde håpet på, som var en stor og betydelig presentasjon som kunne avslutte en flott uke med spillannonseringer, fordi selv Jeff klarte å gjøre det ganske bra i år, og det er en sjelden ting, men ja, vi får et tidsbegrenset arrangement for Donkey Kong Bonanza, vi får, vi har fått en ny utgivelsesdato i september for Fire Emblem Fortunes Weave, Orbitals kommer også i september, Big Walk kommer ut i august, det var et nytt One Piece-spill kalt One Piece Grand Corps i mai, Murasame Revenant Blades, Lies of Peace får en port, Stellar Blades får en port, Ninjala 2 ble annonsert, Dragon's Dogma får utvidelsen sin senere i år i oktober tror jeg, og det kommer endelig til Switch 2, og så ser vi liksom Rhythm Heaven Groove startet showet, så realistisk sett var det ganske mye, men svært få ting var så innflytelsesrike at de skapte virkelige overskrifter og å slå noen av de andre presentasjonene, tror jeg i hvert fall. Det er vanskelig for Nintendo fordi det er åpenbart at mange av de store spillene allerede er annonsert, allerede er snakket om av de andre selskapene, og vi visste egentlig ikke hva de kom til å ha senere i året, så det var litt vanskelig å sette forventningene våre, men på grunn av det ukjente aspektet ved det, ville folk trekke store konklusjoner om deres største franchiser. Nå er Ocarina of Time Remake som kommer i 2026 er ganske stort, og Duskbloods er også ment å komme i 2026 også, så det er fortsatt ting igjen å avslutte i år, men Nintendo virker ganske usikre for øyeblikket, noe som er ganske rart for dem, vil jeg si ut fra denne presentasjonen. Det er noen få ting de er ganske sikre på, som jeg sier at Switch Sports Resort vil selge bra, men ikke på langt nær så bra som Wii Sports Resort, du vet, utvidelser for ting som Bonanza, eller DLC for ting som Bonanza og Pokemon Popopia er velkomne, portene er alltid velkomne når et spill får en Switch 2-versjon, selv om det ikke er det mest populære i verden, Space Marine 2 får en Switch 2-versjon denne høytiden, men det er alltid ting som er ganske imponerende å bare se kjøre på en håndholdt konsoll på en realistisk måte. Men når det gjelder det folk kjenner og elsker Nintendo , som er deres store franchiser, deres store IP-er og å få nye kunngjøringer om nye titler i dem, fikk vi egentlig bare noen få ting som Fire Emblem som jeg nevner der, Ocarina of Time er stort, Kingdom Hearts 4, igjen er det fint å se påminnelsene om at disse spillene finnes, men det er ingen utgivelsesdato knyttet til dem, det er ikke engang et utgivelsesår, så hva skal man egentlig gjøre, bortsett fra å bli minnet på at spillet fortsatt finnes?Uansett, det var Nintendo Direct, det varte i 50 minutter og ble deretter etterfulgt av 95 minutter med Tree Top, som jeg tror fortsatt pågår i skrivende stund, men ellers, gi meg beskjed om hva dere syntes om det, så skal vi nok diskutere ettervirkningene av dette snart, så hold øynene åpne, og vi ses i morgen for litt flere GRTV-nyheter, ha det bra."