Boox Go 10.3 Gen II (Quick Look) - Neste generasjons e-leser

Denne e-leseren er utviklet for å gjøre det enklere enn noensinne å lese bøker og skrive notater, takket være den revolusjonerende InkSense-funksjonen.
"Hei alle sammen, og velkommen til nok en utgave av Gamereactor Quick Look.Vi har vært ganske imponert over Boox' e-lesere, e-ink-lesere og skrivere en stund nå.Det skyldes hovedsakelig deres evne til å designe maskinvare."
"Og hvis du ser på denne, som er den splitter nye Gen 2-versjonen av Go 10.3, så er det i grunnen er de på en måte en alt-i-ett e-ink-leser og -skriver, vel, da blir du bare umiddelbart på en måte minnet på hvor flinke de er til disse tingene.Så se på dette."
"Det er en helt nydelig profil, utrolig slank hele veien.Og takket være dette glassdesignet i flukt med overflaten, føles det som om det er én enhet, selv om det er lagt til en liten ekstra bit her i forhold til enhetens faktiske dimensjoner for å sikre at du har et sted å gripe tak i den."
"Den er veldig fin å sitte med og holde, og den er utrolig lett også.Den er bare 4,8 millimeter tykk og veier rundt 365 gram.Den er så liten at det nesten er utrolig.Det er den virkelig."
"Så hvis du leter etter noe å skrive og lese på, og du vil ha noe som er så lett å bære som overhodet mulig, kommer denne virkelig veldig, veldig nær.Nå, som jeg sa, er det en e-ink-skjerm.Du kan sikkert se her at det er det den gjør."
"Så det betyr at den er monokrom.Den har 300 PPI, takket være en skjermoppløsning på 2480 x 1860.Men det er e-ink, eller mer spesifikt e-ink Carta 300, som er et fleksibelt underlag.Og det betyr at den i utgangspunktet bare bruker strøm når den skifter tilstand, og det betyr også at den sannsynligvis er mindre egnet for grunnleggende nettbrettoppgaver fordi oppdateringsfrekvensen vil være så lav at det i praksis ikke vil føles så bra å gjøre noe annet enn disse produksjonsrelaterte oppgavene."
"Nå, på innsiden, har vi en oppgradert åttekjerners prosessor med 4 GB LPDDR5 RAM og 64 GB med ultrahurtig UFS-lagring.Den har en Wacom elektromagnetisk resonans inne, som er et berøringslag som støtter 4 096 nivåer av trykk fra Wacom-kompatible penner som du kanskje vil bruke."
"Den har dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C med OTG-støtte, noe som er flott.To innebygde høyttalere.Jeg mener, det er mye å like her.Nå, det jeg tror kommer til å være..."
"Det er ikke så billig, vil jeg si.Den er ikke utrolig dyr.Prisene varierer, så jeg skal ikke nevne dem her.Men det er ikke det billigste du kan få i akkurat dette markedssegmentet."
"Og en av grunnene til at den er dyr, er at den trenger den ekstra kraften for å kjøre Google Play.Ja, i hovedsak er dette et Android-nettbrett.Nå sier Boox selv at du kan få tilgang til App Store eller Play Store og laste ned ulike bokhandlere og e-leser-apper, slik at du ikke er begrenset av Boox' eget økosystem."
"Nå kan du for eksempel være begrenset i andre e-ink-systemer.Det er bemerkelsesverdig at de er så fast bestemt på å skape et rom for deg som er fint for deg å bruke.Boox holder ikke tilbake."
"Men omvendt har du selvfølgelig tilgang til et bredere utvalg av forskjellige apper.Men i markedsføringen viser de deg også at du kan laste ned andre apper som ikke er laget for en monokrom e-ink- skjerm.Og jeg prøvde det på andre Boox-enheter, og det ser bare helt latterlig ut."
"For eksempel Palma, den lille, den er bare rar, mann.Så hvis det var meg, ville jeg personlig ønsket et lukket økosystem som kanskje gjør den billigere fordi de ikke trenger å sette inn en octa-core-prosessor med fire gigabyte LPDDR5-RAM, fordi den er spesielt tilpasset denne typen opplevelse."
"Likevel, uansett, er det et utrolig imponerende stykke maskinvare.Den myke baksiden, det glatte glassdesignet, det elegante utseendet, den lette vekten.Vi skal gjennomføre en fullstendig test av den i løpet av sommeren, og så kommer vi tilbake til dere veldig snart."
"Men den er ganske imponerende."