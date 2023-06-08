GRTV News - Medstifter av Ubisoft omkommer i en flyulykke

Claude Guillemot var 69 år gammel da ulykken skjedde.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag har vi en ganske overraskende nyhet, og for den saks skyld også en trist en, å snakke om. Den største nyheten som kom i løpet av helgen – igjen på den tiden av året hvor det er ganske lite nyheter, men når man hører noe slikt, er det vanskelig å ikke i det minste bruke litt tid på å snakke om det. Uansett om man elsker eller hater dem som selskap, vil man aldri ønske å måtte rapportere om noe slikt. Men sannheten er at Claude Guillemot, en av medstifterne av Ubisoft, en av de fem Guillemot-brødrene som grunnla det store franske spillselskapet, dessverre har omkommet i en flyulykke. Det ble rapportert i løpet av helgen at han på en måte fløy et treningsfly i en av regionene i Frankrike da flyet styrtet, og dessverre omkom både Claude Guillemot og, som vi antar, trenings instruktøren. Men uansett, la oss dykke rett inn og ta en titt på noen av nyhetene. Så ja, Claude Guillemot, operativ visepresident hos Ubisoft, omkommer i en flyulykke. Han var en av selskapets fem grunnleggende brødre, som også ledet Thrustmaster og Hercules divisjonen for tilleggsutstyr. Så ja, det er triste nyheter for videospillbransjen og spesielt for Ubisoft og Gileot-familien. Claude Guillemot, en av de fem brødrene som grunnla Ubisoft i 1986, er død i en alder av 69 år etter at det lette treningsflyet han fløy styrtet, ifølge France 3. Cessna 421, et tomotors propellfly han eide og som han fløy sammen med en flyinstruktør hvis identitet ikke er offentliggjort, styrtet fredag ettermiddag den 19. juni i nærheten av Le Bal flyplass i regionen Pays de la Loire i Frankrike. Claude Guillemot var en sentral skikkelse i Ubisofts fremgang, og førte selskapet både fra en liten butikk som åpnet i 1984 til etableringen i 1986 av et selskap som, gjennom gradvis vekst gjennom 90- og 2000-tallet, etablerte seg som et av verdens største videospillselskaper spillselskaper, med studioer spredt over hele verden og en portefølje av IP-rettigheter som inkluderer Assassin’s Creed, Prince of Persia, Rabbids, Rayman, Just Dance og Rainbow Six. Inntil i går fortsatte Guillemot å fungere som Ubisofts konserndirektør for drift samt administrerende direktør for Thrustmaster og Hercules, de to selskapene som spesialiserer seg på salg av PC-tilbehør. Våre kondolanser går til hans familie og nærmeste i denne vanskelige tiden."
"Så ja, det er ganske tøffe nyheter, og det kom også helt uventet. Ingen forventet at dette skulle skje, men ulykker som dette skjer, spesielt når man ser folk som leker seg med luftfartøy. Noen store navn har gjennom årene blitt omkommet i helikopter- og flyulykker. Men uansett har Ubisoft ikke kommentert saken nærmere ennå, noe som betyr at vi ikke vet hva som kommer til å skje med hensyn til de ledende i selskapet og hvordan ting kommer til å endre seg. Man skulle tro at noen skulle overta Claude Guillemots roller som konserndirektør for drift i selskapet og også som leder for Thrustmaster og Hercules, men det er foreløpig ikke gitt noen offisiell informasjon om dette foreløpig. Det gjør uten tvil ting litt mer besværlig også for Ubisoft som selskap, som selv går gjennom noen ganske, la oss si, utfordrende tider. Men igjen, når vi får vite mer om dette, må dere huske å oppdatere innleggene deres, ellers er det alt jeg har tid til i dagens episoden av GRTV News, men jeg er tilbake i morgen med neste episode. Inntil da, håper dere nyter mandagen, og vi ses alle i neste episode."