GRTV News - Valve har offentliggjort prisene på Steam Machine

Alle modellene vil koste over 1 000 euro.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av JRTV News. I dag har vi en ganske stor nyhet til dere, for Valve har offisielt kunngjort prisene og de ulike pakkene for Steam Machine. Vi har ventet spent på denne informasjonen, fordi jeg tror det nærmest fungerer som en lakmusprøve på hvor prismodellene for tiden befinner seg i videospillbransjen. Det har vært mange prisøkninger den siste tiden på grunn av komponentmangel som følge av fremveksten av AI og den etterspørselen dette medfører etter ulike komponenter rundt verden. Men da Steam Machine ble annonsert, ble den alltid fremstilt som et mer tilgjengelig inngangsport til PC-spill, og naturligvis, ettersom ting blir dyrere blir selv konsoller mindre overkommelige og mer en slags produkt for entusiaster, skal si vi. Så spørsmålet er: hvor passer Steam Machine inn i dette bildet? Jeg forstår det fortsatt ikke forstå det helt selv, men la oss uansett dykke ned i saken. Så ja, Valve kunngjør priser for Steam Machine på godt over 1000 pund/euro for alle fire utgavene. Steam Machine vil selges med 512 GB eller 2 TB, med eller uten Steam Controller. Så ja, Valve har offisielt kunngjort prisene for Steam Machine, deres nye hybrid mellom spillkonsoller og PC som i utgangspunktet fungerer som en spillkonsoll man setter opp på samme måte som en PlayStation eller Xbox, men uten PC-arkitektur. Mye har skjedd i verden siden Valve først kunngjorde Steam Machine, og de endelige prisene er mye høyere enn noen sikkert hadde forutsett, godt over 1000 euro/dollar/pund. Valve vil selge Steam Machine i to modeller med to grunnpakker, 512 GB og 2 TB, med eller uten kontroller. Den billigste modellen uten kontroller koster 1039 euro, og 2 TB-modellen koster 1359 euro. Begge modellene har de samme spesifikasjonene, men ulik lagringskapasitet, men 2 TB-modellen kommer med to ekstra frontplater, rødt stoff og massiv valnøtt. De som er interessert i å kjøpe en Steam Machine, kan registrere seg før 25. juni kl. 19.00 CEST, 18.00 BST, og velge den modellen de ønsker. Etter det vil forhåndsbestillingslisten bli stengt, tilfeldig sortert, og brukerne vil få tilsendt e-post for å gjennomføre kjøpet i tilfeldig rekkefølge. Valve innrømmet i en pressemelding at prisen er høyere enn opprinnelig planlagt da de først begynte å skaffe komponenter i 2023, men i løpet av det siste året eller så har dette endret seg raskt og betydelig, mest synlig for RAM- og lagringskomponenter, det er en rekke årsaker, som alle påvirker maskinvareprodukter overalt."
"Den samlede effekten er at vårt opprinnelige mål for prisen på Steam Machine ikke lenger er gjennomførbart, så prisene vi presenterer i dag gjenspeiler den aktuelle situasjonen innen produksjonsbransjen, eller mer presist, de gjenspeiler prisen på komponentene slik vi har sikret dem i løpet av de siste 6 månedene. Valve har også uttalt at den globale mangelen på komponenter, inflasjonen og forstyrrelsene i forsyningskjeden også har påvirket antallet enheter de vil kunne stille til rådighet ved lanseringen, som fortsatt er forventet denne sommeren. Det kan forklare hvorfor de bruker et tilfeldig køsystem for Steam Machine, og at den i første omgang kun vil bli solgt til de som registrerer seg her før 25. juni. Så ja, jeg synes det er litt rart med Steam Machine, av den enkle grunn at jeg ikke helt forstår hvem den er priset for lenger, for man må jo si at folk som er ute etter PC-spill, sannsynligvis vil kjøpe en fullverdig PC, og de som er ute etter konsollspill, vil velge den billigere konsollen, for selv om konsoller er dyre, kan du fremdeles få en Xbox Series X for 300 pund billigere enn den aller enkleste modellen av en Steam Machine, som – bare for å nevne det – lanseres med med 1 TB. Nå får du ikke hele TB-en med lagringsplass, fordi mye av den er opptatt av operativsystemer, men du må anta at Steam Machine er noe lignende, så når de sier at den starter med 512 GB lagringsplass, får du sannsynligvis ikke tilgang til hele hele 512 GB, det er sannsynligvis 10 % av det som er opptatt av systemlagring og systemdrift og sånt. Så jeg skjønner det egentlig ikke akkurat nå, jeg skjønner det ikke. Jeg mener, det eneste som kan redde disse Steam-maskinene, er hvis de virkelig… hva om Valve har fått til litt skikkelig magi, og at de faktisk er ganske kraftige i forhold til det de tilbyr. Vi har sett noen ulike anmeldelser, men vi har ikke hatt sjansen til å teste dem ennå hos Game Reactor, så vi kan ikke egentlig si så mye om det ennå, men jeg forventer ikke at mange Steam Machines vil selges til den prisen. Valve-fellesskapet er svært høylydt, og man må si at det vil være stor støtte for det, for det er det Valve-fansen pleier å gjøre, men vil det føre til at hundretusener av enheter blir solgt?Jeg tror ikke det. Det er bare min oppfatning så langt. Jeg synes den er for dyr, og den oppfyller ikke helt målet om å være en rimelig inngangsbillett til PC-spilling, og den klarer heller ikke helt å gå den andre veien og fungere som en kompakt, spillfokusert PC-enhet som du kan skaffe deg, spille de spillene du vil uten å måtte ha en datamaskin som er en ekte «battle station» stasjonær PC. Men vi får se, ikke sant? Vi får se. Vi har faktisk ikke den offisielle lanseringsdatoen ennå. De har offentliggjort prisene og sagt når folk faktisk kan legge inn forhåndsbestillinger, men de har ikke sagt når de faktisk kommer ut, så vi får følge med for mer om det. Jeg tror det viser litt hvor dyrt maskinvaren kommer til å bli , så hvis dette er like dyrt som dette for Steam Machine, må du bare være forberedt, for det ville ikke overraske meg om utviklingen fortsetter som nå, at PS6 og Xbox Helix på en eller annen måte vil representere dette etter hvert. Men igjen, vi følger med for å se hva som skjer videre."
"Når det gjelder tiden jeg har på dagens GRTV News, er jeg tilbake i morgen med ukens neste utgave, så inntil da håper jeg dere nyter resten av tirsdagen, og vi ses alle sammen i neste utgave av GRTV News."