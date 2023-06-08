GRTV News - Sony skal slutte å produsere PlayStation-plater i januar 2028

Tiden for fysiske medier er nesten forbi...
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke om den store nyheten som kom i går, angående PlayStation, nemlig beslutningen om å slutte å produsere fysiske plater i nær fremtid. Januar 2028 blir dagen, eller rettere sagt måneden, da PlayStation slutter å produsere fysiske plater for PlayStation spill, noe som betyr at vi står rett på terskelen til en fullstendig digital æra, i hvert fall for PlayStation."
"Nå tror jeg ikke at Nintendo kommer til å følge etter, i hvert fall ikke innenfor samme tidsramme, for jeg tror faktisk at fansen deres ville bli helt fra seg hvis de fikk vite at de ikke lenger kan få tak i de små kassettene, som jeg forresten foretrekker fremfor platene, men uansett. Men det reiser spørsmålet om hva som vil skje med Xbox – vil Xbox også følge etter og bestemme seg for å slutte å produsere plater til Xbox-konsoller? Hvem vet? Men uansett er dette en ganske stor nyhet, så la oss dykke ned i saken. Så ja, Sony skal stanse produksjonen av fysiske plater for alle nye spill på PlayStation-konsoller fra januar 2028. Hvis du trodde at det at Grand Theft Auto 6 kun skulle være digitalt var et dårlig tegn for fysiske utgivelser, har vi nå det som ser ut som en bekreftelse på at diskens tid nærmer seg slutten. Så da er vi i gang. Sony PlayStation har offisielt bekreftet at de vil stanse produksjonen av disker for alle nye spill som kommer til PlayStation konsoller fra og med januar 2028. Dette betyr slutten på produksjonen av fysiske spill, slik vi kjenner fra PlayStation, som begrunner tiltaket med forbrukertrender og den bredere underholdnings- bransjen. Ettersom forbrukernes preferanser i den bredere underholdningsbransjen fortsetter å skifte bort fra fysiske plater til digitale, vil produksjonen av fysiske spillplater for alle nye spill som lanseres på PlayStation-konsoller bli avviklet fra og med januar 2028. Etter denne datoen vil vil nye spill være tilgjengelige i PlayStation Store og hos forhandlere i digitale formater. Bare Beklager, denne overgangen har ingen innvirkning på spill som allerede er utgitt eller som skal utgis før januar 2028 i diskformat. Les det nye blogginnlegget på PlayStation-bloggen."
"Sony beskriver dette som en naturlig retning for PlayStation, men det er en retning som ikke kommer til å faller i god jord hos mange fans. Å gi oss en nedtelling på rundt 18 måneder til slutten for diskene på PlayStation er ikke akkurat inspirerende for folk som foretrekker å beholde sine fysiske medier. Det er noe PlayStation ikke akkurat inspirerer til for folk som foretrekker å beholde sine fysiske medier. Det er noe PC-spillere har måttet leve med i flere tiår, men bortfallet av plater på PlayStation føles absolutt som om vi forlater en tid der vi eide spill, hvor vi nå befinner oss i en verden hvor vi eier lisenser. Dette betyr nesten helt sikkert også at den neste generasjonen av PlayStation kun vil komme med et digitalt alternativ, samtidig som spillene blir større."
"Forhåpentligvis betyr det større lagringskapasitet på PS6 ved lanseringen, men det vil vi først vite med sikkerhet når den blir offisielt presentert. En kommende eksklusiv tittel som Marvels Wolverine og God of War: Laufey vil bli lansert på disk, men ellers blir det koder og esker for alltid fra januar 2028."
"Så det er litt… det er fascinerende av mange forskjellige grunner. Jeg tror faktisk at, ja, dette bekrefter at PlayStation 6 kun vil være digitalt. Igjen, konsollen vil sannsynligvis å trenge ganske mye lagringsplass, noe som er et problem fordi minne er en av de dyreste komponentene på markedet akkurat nå. Så det vil sannsynligvis føre til svært dyre PlayStation 6-konsoller. Men ja, platenes død. Dette er skuffende av en hel rekke grunner. For det første er jeg ikke overrasket. Jeg tror ikke at plater har vært et særlig effektivt fysisk medium på lenge. Kassettene til Nintendo-systemene er ganske nær ved å være litt klønete, fordi det finnes mange av dem som ikke har hele spillet på kassetten. Du får en del av spillet på kassetten, eller gir deg tilgang til det digitale spillet. Poenget er at fysiske medier, selv om de har fordeler – som jeg skal komme inn på om et øyeblikk – har manglet når det gjelder at det ikke lenger bare er «plug and play». Det er ikke slik det var for et tiår siden da man kjøpte et spill i en butikk, satte spillet inn i konsollen, og spillet bare I dag er det, du vet, du har, det er sannsynligvis en «day one»-oppdatering du må laste ned. Hvis, hvis spillet i det hele tatt er lagret på alle platene, noe det vanligvis ikke er, fordi mange spill er på hundre gigabyte nå for tiden, i hvert fall når det gjelder AAA-spillene."
"Så det er, og har vært en stund nå, et litt sviktende medium. Når det er sagt, åpner dette for en hel rekke områder og problemstillinger som jeg ikke tror nok folk er klar over. Når det gjelder spillverdenen, er det mange som er er svært høylytte, men de som uttaler seg, utgjør vanligvis et mindretall. Det er mange mennesker der ute som bare spiller videospill og ikke egentlig engasjerer seg i diskusjoner på nettet diskusjon. Og det er disse menneskene som må si fra om dette og gjøre det gjøre det klart at fysiske utgivelser ikke kan forsvinne, eller rettere sagt at vi trenger en mer meningsfull løsning enn bare digitale utgivelser. For når de fysiske utgivelsene forsvinner og alt er butikkrelatert, mister man mangfoldet av tilbudene man får. Hvis du for eksempel går inn på Amazon i disse dager og ser etter «God of War Ragnarok», vil du sannsynligvis kunne få tak i et eksemplar av «God of War Ragnarok» på Amazon for kanskje, kanskje mindre enn 30 pund. Mens hvis du vil kjøpe et eksemplar av «God of War Ragnarok» i PlayStation Store, vil det sannsynligvis koste full pris, 70 eller 60 pund, eller hva det nå måtte være. Poenget er at du kommer til å miste den typen ting i fremtiden. Du kommer til å miste det markedet der. Det kommer til å påvirke forhandlerne, fordi det ikke vil bli solgt fysiske eksemplarer av spill i butikkene. Det vil ikke være bruktvarer overalt. Bruktmarkedet kommer rett og slett til å kollapse fordi det ikke vil være noen plater. Og igjen, så kommer alle de andre grunnene knyttet til lisensiering, der du når du kjøper et spill, ikke kjøper selve spillet, men lisensen til å få tilgang til spillet. Og hvis lisensinnehaveren bestemmer seg for å fjerne det, eller kanskje det skjer en lovendring i land som påvirker dette, kan spillet bli tatt fra deg, og det er ingenting du kan gjøre med det."
"For i vilkårene og betingelsene, når du kjøper et spill digitalt, står det vanligvis det, du vet, det står vanligvis med liten skrift et sted at de har full kontroll over det.Du er egentlig bare et verktøy for dem, på en måte. Så jeg tror dette bringer mange forskjellige problemstillinger, dette. Og jeg tror ikke folk vil legge merke til det før det skjer før, du vet, etter et par år med kun digitalt, og du begynner å savne noen av fordelene ved det fysiske. Men igjen, er jeg overrasket over at det skjer? Nei, for mange kjøper digitalt i disse dagene. Bekvemmeligheten, det faktum at det rett og slett fungerer bedre enn fysiske medier nå for tiden, fordi de fysiske mediene har slitt en stund. Det overrasker meg ikke at dette har skjedd. Men jeg tror det vil få noen alvorlige konsekvenser i nær fremtid. Så forhåpentligvis at folk som, du vet, den slags majoritet, de som egentlig ikke bryr seg om den bredere spillindustrien, men bare liker å spille Call of Duty, FIFA, og Grand Theft Auto – de som står for så mye av salget til disse AAA- titlene, de må, de må si fra og gjøre det klart at dette ikke er veien fremover."
"Eller alternativt trenger vi en annen vei fremover. For det er jo bra, la oss si, det er jo flott å se på det og tenke at alle butikkplattformer til slutt kan bli like, du vet, like godt utformet som Valve og Steam, der det er mange tilbud og mange forbrukervennlige alternativer. Men ikke alle kommer til å være slik. Og vi har sett hvordan Sony opererer, vi har sett hvordan Microsoft opererer, til og med Nintendo. Ingen av disse butikkplattformene kommer til å være i nærheten av å være så forbrukervennlige som Steam er. Så jeg vet ikke, jeg tror vi står på randen av noe virkelig, virkelig stort her. Men igjen, etter hvert som vi får vite mer, skal vi sørge for å holde dere oppdatert."
"Vi har fortsatt hele 18 måneder eller så med fysiske plater, så det blir, igjen, Wolverine senere i året, «God of War», «Lao Fei», og det vil komme noen andre spill i 2027 som vi sannsynligvis ikke har hørt om eller sett ennå. Kanskje de får en siste stor suksess i januar 2028 eller noe sånt, hvem vet.Men etter hvert som vi får vite mer, skal vi selvfølgelig holde dere oppdatert. Og ellers, ja, det er alt jeg har å si. Men jeg er tilbake i morgen med neste utgave av «Team News of the Week». Så inntil da, håper dere nyter resten av torsdagen, og vi ses alle i neste episode."