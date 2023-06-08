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Orbitals

Orbitals - «Beyond the Wall» – 30 minutters spilltid

Etter de første 15 minuttene, som vi filmet et annet sted, følger her de neste 30 minuttene av «Orbitals», der Maki og Omu forlater bosetningen gjennom sprekken for å begynne å utforske «Utenfor» på den andre siden av muren. Se hvordan gåtene blir vanskeligere og mysteriene mer spennende. Ansvarsfraskrivelse: Før du sier «git gud», må du huske at vi hadde input-forsinkelse i denne økten på grunn av et teknisk problem med opptaksutstyret, som ikke har noe med selve spillet og dets ytelse å gjøre. Vær også oppmerksom på at vi måtte spille inn denne delen på spansk.

Orbitals (Switch 2)

Orbitals (Switch 2)

From 539.00 NOK at 17 stores
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