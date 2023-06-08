GRTV News – «Mario Kart Tour legges ned i slutten av september

Etter å ha gått uten nytt innhold i flere år, skal Mario Kart Tour legges ned i september.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – uansett hva du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor-nettverket som helhet."
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"Nå føler jeg at jeg har levd under en stein de siste årene, for i mitt hode var Mario Kart Tour bare et av de mobilspillene man ikke spiller, men som man er klar over at det sannsynligvis er mange mennesker et eller annet sted i verden som spiller det – litt som når du ikke er interessert i Pokémon Go, så vet du jo at det fortsatt får oppdateringer og at det fortsatt skjer ting slikt."
"Men tilsynelatende har Mario Kart Tour ikke hatt noe nytt innhold siden 2023, noe som er helt vilt for meg, fordi det får meg til å føle at de siste tre årene i bunn og grunn bare har smeltet til ett, i bunn og grunn.Men ja, det var nok ikke et godt tegn for at det skulle komme noe innhold, og at spillet skulle ha en lang levetid, for det ble i dag kunngjort at Mario Kart Tour vil avslutte driften 30. september klokken 7 om morgenen britisk sommertid eller klokken 8 om morgenen sentraleuropeisk sommertid."
"Fra nå av vil det ikke lenger være mulig å kjøpe rubiner, som er spillets premiumvaluta i spillet, og alle Gold Pass-abonnementer er stanset, automatiske fornyelser og nye registreringer er blokkert – alt det som i praksis hindrer folk i å bruke mer penger på spillet før nedleggelsen om et par måneder."
"Du kan fortsatt bruke fordelene med Gold Pass gratis frem til 4. august, frem til, åh unnskyld, alle av dem blir gjort gratis fra 4. august og frem til nedleggelsen i slutten av september, men hvis du allerede har Gold Pass, har du selvfølgelig fortsatt det resten av denne måneden, og neste måned er det uansett gratis for alle."
"Men ja, det blir slutten, og det ser dessverre ikke ut til at Mario Kart Tour kommer til å få en offline-modus, siden det ikke er kunngjort noen slik per nå, noe som betyr at når spillet først er borte, når det er lagt ned og serverne er stengt, så er det borte for godt."
"Det kan bli litt opprør, selvfølgelig er nyheten fortsatt helt fersk for oss akkurat nå for øyeblikket, men det kan bli litt opprør, noe som kan føre til at Nintendo legger ut Mario Kart Tour offline, men på den annen side har det, som jeg sier, ikke kommet noe nytt innhold på omtrent tre år, noe som betyr at fanbasen sannsynligvis har blitt mindre og mindre og mindre."
"Vi har fortsatt mange Mario Kart-opplevelser; det finnes jo «Mario Kart 8 Deluxe», som fortsatt fungerer Mario Kart World, som er det splitter nye Mario Kart-spillet for Switch 2, men Mario Kart Tour var en slags mobilversjon for folk som enten ikke eide en Switch eller som ønsket å ta med seg Mario overalt sammen med mobilen sin."
"Men dessverre ser det ut til at dette nærmer seg slutten, som Ben også skriver, det må være noe i gjære i dag, for Square Enix legger også ned mobilspillet Final Fantasy 7 Ever Crisis, så kanskje det bare er på tide å gå videre fra disse store mobilspillene spillene og fokusere mer på den tradisjonelle konsollopplevelsen, og la mobilspillene få sin egen plass igjen."
"Hva synes du om dette?Spilte du Mario Kart Tour helt til slutten?Kommer du til å spille det helt til slutten?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra!"