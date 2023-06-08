Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos
Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced – Opptak av direktesending

Vi spiller oss gjennom den første timen av Ubisofts nyinnspilling av det ikoniske pirateventyret.

Livestream replays

Assassin's Creed: Black Flag Resynced – Opptak av direktesending

Assassin's Creed: Black Flag Resynced – Opptak av direktesending
Momento - Opptak av direktesending

Momento - Opptak av direktesending
Dark Scrolls - Opptak av direktesending

Dark Scrolls - Opptak av direktesending
And Roger - Opptak av direktesending

And Roger - Opptak av direktesending
Destiny 2 (siste oppdatering) – Opptak av direktesending

Destiny 2 (siste oppdatering) – Opptak av direktesending
Mina the Hollower - Livestream-gjentakelse

Mina the Hollower - Livestream-gjentakelse
World of Tanks: Heat - Livestream-gjentakelse

World of Tanks: Heat - Livestream-gjentakelse
Forza Horizon 6 - Livestream-gjentakelse

Forza Horizon 6 - Livestream-gjentakelse
Directive 8020 - Livestream-gjentakelse

Directive 8020 - Livestream-gjentakelse
Saros - Livestream-gjentakelse

Saros - Livestream-gjentakelse
Far Far West - Livestream-gjentakelse

Far Far West - Livestream-gjentakelse
Diablo IV: Lord of Hatred - Livestream-gjentakelse

Diablo IV: Lord of Hatred - Livestream-gjentakelse
Flere

Videoer

Flere

Filmtrailere

Dune: Part Three - Official Trailer

Dune: Part Three - Official Trailer
The Odyssey (Asylum) - Official Trailer

The Odyssey (Asylum) - Official Trailer
Avatar Aang: The Last Airbender - Official Movie Trailer

Avatar Aang: The Last Airbender - Official Movie Trailer
Solo Leveling: Beyond the System - Companion Concept Video

Solo Leveling: Beyond the System - Companion Concept Video
JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run - 2nd Stage Official Trailer

JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run - 2nd Stage Official Trailer
Suikoden - Teaser

Suikoden - Teaser
Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi - English Dub Trailer

Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi - English Dub Trailer
Les Misérables - Official Teaser Trailer

Les Misérables - Official Teaser Trailer
The Odyssey - Official Countdown Trailer

The Odyssey - Official Countdown Trailer
Colony - Official Trailer

Colony - Official Trailer
Not Alone - Official Teaser Trailer

Not Alone - Official Teaser Trailer
Sekiro: No Defeat - Release Date Trailer

Sekiro: No Defeat - Release Date Trailer
Flere

Trailers

Buckshot Roulette - Xbox Launch Trailer

Buckshot Roulette - Xbox Launch Trailer
Fangtopia - Console Announcement Trailer

Fangtopia - Console Announcement Trailer
Nintendo Classics - More Game Boy and Game Boy Advance titles

Nintendo Classics - More Game Boy and Game Boy Advance titles
Apex Legends - Cyberpunk Event Trailer

Apex Legends - Cyberpunk Event Trailer
Marvel Rivals - Jubilee Character Reveal Trailer

Marvel Rivals - Jubilee Character Reveal Trailer
Marvel Rivals - Season 9 Trailer

Marvel Rivals - Season 9 Trailer
Palworld - 40 million players

Palworld - 40 million players
Citizen Vigilante - Official Trailer

Citizen Vigilante - Official Trailer
Persona 4 Revival - Rise Sizzle Trailer

Persona 4 Revival - Rise Sizzle Trailer
Hatsune Miku: Starry Party - Teaser Trailer

Hatsune Miku: Starry Party - Teaser Trailer
Kingdom Come Deliverance - The Board Game Official Announcement Trailer

Kingdom Come Deliverance - The Board Game Official Announcement Trailer
Yum Yum Yoshi! - Announcement Video

Yum Yum Yoshi! - Announcement Video
Flere

Events

Flere