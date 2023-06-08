GRTV News – Tidligere utvikler hos « id Software beskriver nedbemanningene som «et blodbad»

Det er uvisst om utvikleren bak « Doom vil klare å komme seg på beina igjen og lage AAA-spill helt på egen hånd.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid går jeg gjennom ettermiddagens siste og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – hva enn du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor- nettverket som helhet."
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"Vi snakker fortsatt om Xbox, ettersom ettervirkningene av at 3 200 utviklere i selskapet har mistet jobben, helt sikkert vil komme i nyhetsoverskriftene de neste ukene, og muligens månedene og kanskje årene fremover, ettersom vi ser virkningene av at Asha Sharma har trykket på den store tilbakestillingsknappen.Så Bethesda som helhet ble rammet ganske hardt av disse nedbemanningene; vi vet at ZeniMax Online Studios, de som lager Elder Scrolls Online, ble i praksis tømt for ansatte, og det ser ut til at id Software opplever noe lignende."
"Utvikleren av «Doom Eternal» og «Doom: The Dark Ages» har angivelig måttet si opp rundt 73,8 % av de ansatte noe som utgjør over 130 utviklere, noe som i praksis ødelegger sjansene for at selskapet noen gang skal kunne lage et nytt spill.Det antas at id Software dessverre ble satt på listen over nedleggelser, først og fremst fordi de ikke jobbet med noen nye store prosjekter, og fordi Xbox også kunngjorde at de ikke ville avlyse noen allerede annonserte spill som en del av denne «reset-knappen», noe som betyr at folk som ikke jobbet med annonserte spill, blir rammet ganske hardt av nedskjæringene."
"Som jeg sa, ble ZeniMax rammet ganske hardt av dette; de ansatte hos Bethesda Austin – jeg tror det er Bethesda Austin – det kan være et annet sted, men et studio i Austin eid av Bethesda som jobber med Fallout 76, ble også rammet ganske hardt, og så har id Software potensielt blitt rammet hardest av dem alle, siden det ser ut til at det har gått fra å være et studio som er fullt i stand til til å skape sine egne AAA-opplevelser, til nå å være et studio som sannsynligvis bare skal støtte dem som er laget av andre Xbox-studioer, men ja, i en ny rapport fra Gamesbeat får vi hører fra en tidligere ansatt at nedbemanningene ble kalt et blodbad, og at de ble overrasket av omfanget av det."
"Daniel Gagner, en UI-kunstner, sa at en enorm mengde briljante, talentfulle personer nettopp mistet jobbene sine, og sa at vi nok en gang bidrar til den allerede overfylte gruppen av svært talentfulle mennesker i spillbransjen som nå står uten jobb.Igjen, som vi har sagt om Xbox tidligere, handler det om å kutte for å oppnå bunnlinjen, men noen av disse beslutningene vekker likevel oppsikt, spesielt når det gjelder ting som å legge ned et helt studio som id Software, som tilsynelatende hadde gjort det ganske bra med Doom-spillene og hadde gjort seg bemerket med Doom-spillene, betyr det sannsynligvis at vi ikke kommer til å få et nytt Doom-spill, i hvert fall ikke et fra id Software på veldig, veldig lenge – om i det hele tatt."
"Ting som å kutte ZeniMax Online Studios, selv om det eldste online-spillet fortsatt tjente nok penger og vakte nok interesse til å få kontinuerlige oppdateringer.Ting som at de såkalte «live service»-elementene i disse spillene, som anses som ganske vanlige inntektskilder, ble kuttet bort og overlatt til å råtne, mens Xbox fremdeles er ganske sterkt på Bethesda når det gjelder viktige serier som Fallout og The Elder Scrolls, slik Ben skrev om i morges: Obsidian blir kanskje presset til å jobbe med et nytt Fallout-spill, noe som kan fungere, men vi må vente og se, siden det virkelige Fallout, når det gjelder spill, ikke kommer til å merkes i hvert fall de neste par årene, men ja, la meg få vite hva du synes om dette."
"Har du håp om at id Software kan komme seg på beina igjen?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter.Ha det bra."