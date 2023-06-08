GRTV News - Jobber Nintendo med et « The Legend of Zelda: Oracles-prosjekt?

Ny informasjon på IMDb tyder på nettopp dette, og at prosjektet har en forbindelse til den lekkede HD-versjonen av «Majora’s Mask».
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi ta for oss en nyhet som en av våre fantastiske kolleger plukket opp i går kveld, og den handler om «The Legend of Zelda» av alle ting. Vi vet jo at det er noen Zelda-prosjekter på vei, blant annet en nyutgivelse av Ocarina of Time, vel, senere i år. Vi har faktisk ikke noen dato ennå, tror jeg, men det går rykter om at andre ting er under utvikling, blant annet en HD-versjon av «The Legend of Zelda: Majora’s Mask». Det min kollega Alberto også har oppdaget, er at personen som er involvert i «Majora’s Mask HD»-prosjektet – som igjen ikke er offisielt annonsert ennå, det er bare et rykte – tilsynelatende vil også lede utviklingen av et «The Legend of Zelda: Oracles»-prosjekt. Nå er det nøyaktig dette er, er uklart, men det er sammenhenger her, så la oss dykke ned i det. Ja, regissøren av «The Legend of Zelda» – unnskyld, den lekkede «The Legend of Zelda: Majora’s Mask HD» – vil også lede utviklingen av «The Legend of Zelda: Oracles», ettersom prosjektet for øyeblikket i forproduksjon, er det ennå ikke klart om det vil bli en nyinnspilling av Oracle of Ages eller Oracle of Seasons, men Mikiharu Oiwa er oppført som regissør, så ja, det ser ut til at Nintendo i dag har latt litt informasjon slippe ut om en uannonsert tittel som mange sikkert ivrig har ventet på: The Legend of Zelda: Majora’s Mask HD. Denne nye versjonen vil være en gjenutgivelse av spin-off-eventyret med Link i Termina, som fungerte som en oppfølger til The Legend of Zelda: Ocarina of Time, hvis nyinnspilling vi forventer i 2026. Lekkasjen, hvis den kan kalles, kommer fra IMDB-siden til Nobuyuki Hiyama, som er oppdatert for å kreditere ham ikke bare for rollen som stemmen til den voksne Link i nyinnspillingen av Ocarina of Time, men også som stemmen til Link som bærer masken til den ville guden i «Majora’s Mask HD», bortsett fra at vi ikke visste absolutt ingenting om dette spillet; for at stemmeskuespillerne skal vises på IMDB-produktsiden, må prosjektet være i et ganske avansert stadium, siden arbeidet deres blir innarbeidet under etterproduksjonen. Det er derfor å forvente at utviklingen er i sluttfasen, og Nintendo vil ikke vente for lenge med å komme med kunngjøringen, antakelig etter utgivelsen av Ocarina of Time, eller kanskje allerede i 2027, men denne undersøkelsen har spillet klart til å avsløre en enda større hemmelighet: «The Legend of Zelda Oracles», et prosjekt som nettopp har startet hos Nintendo, så i forlengelsen av artikkelen om «The Legend of Zelda «Majora’s Mask HD», kommer vi til profilen til regissøren, Mikiharu Oiwa. Oiwa er en veteran i Zelda-serien og har jobbet med den i over 15 år, helt siden Ocarina of Time 3D for Nintendo 3DS. Hans siste utgivelse var The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, der han også fungerte som regissør. Mikiharu Oiwa har to prosjekter oppført som snart på IMDb: det nevnte «Majora’s Mask HD» og «The Legend of Zelda: Oracles», et prosjekt som for tiden er i forproduksjon, og som vi ikke visste noe mer om, bortsett fra skuespillerinnen Mitsugi Saiga vurderes for rollen som Link, kan det være en helt originaltittel eller, mer sannsynlig, en nyinnspilling av The Legend of Zelda: Oracle of Ages og Oracle of Seasons for Game Boy Color – titler som for øvrig ble regissert av en ung Hidemaro Fujibayashi, som nå er mye bedre kjent som regissøren av *Breath of the Wild* og Tears of the Kingdom. Det ser ut til at etter å ha ventet så lenge på et nytt The Legend of Zelda- spill til Nintendo Switch 2, kan vi se frem til hele tre forskjellige titler i fremtiden. Hva tror du?Så ja, det ser ut til at det skjer mye hos Nintendo når det gjelder «The Legend of Zelda». Igjen, ingenting av dette er bekreftet av Nintendo ennå, men denne informasjonen dukker ikke opp på en IMDB-side hvis det ikke er noe hold i den av noe slag. Nintendo er vanligvis veldig flinke til å holde på hemmelighetene sine, og de er vanligvis veldig flinke til å gi oss informasjon når de er klare til å gi informasjon, så dette er en ganske overraskende sak av mange forskjellige grunner, og når vi snakker om det også, når vi faktisk får offisiell informasjon, spesielt sannsynligvis om Majora’s Mask HD-remake eller remasteren, antar jeg, for å begynne med – ingen anelse, ingen anelse – vi vet fortsatt ikke når Ocarina of Time kommer ut senere i år, eller remaken av det, vi vet det fortsatt ikke, vel vi har i hvert fall ikke sett noe ekte spillmateriale fra det, så Nintendo holder vanligvis kortene veldig tett til brystet i veldig lang tid, så regn med å være litt i mørket en litt lenger, men det gode å vite er at det er mye «Legend of Zelda» på gang, så selv om det ser ut til at de har rotet det litt til når det gjelder å få ut et «Legend of Zelda»-prosjekt i forbindelse med seriens 40-årsjubileum, eller i hvert fall så langt, antar vi at Ocarina of Time-remaken vil være ute innen utgangen av året, ser det ut til at fremtiden for Zelda er spesielt lys, men ja, etter hvert som vi får vite mer om dette, skal vi sørge for å holde dere oppdatert, og ellers er det alt jeg har tid til, så takk for at dere fulgte med, og vi ses i neste GRTV News, som jeg skal presentere på mandag. Ha det bra, alle sammen."