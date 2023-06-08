GRTV News – Marvels «Nova»-film er offisielt bekreftet

Det som opprinnelig var tenkt som en serie, blir nå omgjort til en spillefilm.
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"Jeg beklager så mye hvis du hører det plutselige braket utenfor, det høres bokstavelig talt ut som at noen har snublet og mistet en hel søppelbil full av søppel ut av lommene.Men ja, uansett går Nova-filmen offisielt videre i MCU."
"Dere husker kanskje at Nova opprinnelig var tenkt som en TV-serie som skulle lanseres fra MCU av Disney Plus.Det prosjektet blir skrinlagt, det blir kansellert, i og med at Michael Waldron, som skrev «Doctor Strange and the Multiverse of Madness, som var showrunner for «Loki» og også bidro til å skape Chad Powers, nå trer inn for å skrive manuset til «Nova»-filmen."
"Dette kommer fra Deadline; det foreligger foreløpig ingen offisiell bekreftelse fra Marvel eller Disney, men vanligvis er Deadlines innsiderkilder ganske pålitelige når det gjelder slike saker, og dessuten med tanke på at vi vet at Nova er en ganske populær karakter, en av de få som ennå ikke blitt tilpasset MCU ennå, så ville man forvente at dette kommer til å skje på et eller annet tidspunkt."
"Det gir vel også mening for dem å lage en film av det, i stedet for en TV-serie, siden Marvels TV-serier for det meste, om ikke har fått dårlige anmeldelser, så i det minste har hatt dårlige seertall.Serier som «Ironheart», «Ms. Marvel» og så videre – bortsett fra «Daredevil», egentlig har alt, tror jeg, ikke akkurat gått etter Marvels plan, kan man si, på TV-fronten, og spesielt med «Avengers: Doomsday», som har fått den store blockbuster-stemningen som den pleide å ha, så håper man at Nova også kan finne sin plass der."
"Vi vet ikke hvem som kan komme til å spille Nova, siden manuset skrives av Waldron akkurat nå, men det er snakk om at han potensielt kan ta over regien, og sannsynligvis vil han gjøre det hvis alt går bra med manuset og Marvel godkjenner det.Tidligere har Michael Waldron, som jobbet sammen med Glenn Powell på «Chad Powers», sagt at Glenn Powell kunne bli en kul Nova, noe som absolutt ville være et stort kupp for MCU, med tanke på at de kanskje ikke er like attraktive som de en gang var på begynnelsen av 2010-tallet og slutten 2010-tallet for store kjendiser, men de klarer fortsatt å tiltrekke seg dem, som da Robert Downey Jr. kom tilbake for eksempel som Doctor Doom, og Pedro Pascal som Mr Fantastic, Reed Richards – det er navnet."
"Men uansett, ja, vi har ikke noen tidsramme for når dette kan komme, men hvis det blir fremskyndet, kan man tenke seg at det blir i en slags fase 5 av Marvel, sannsynligvis en gang etter at vi har fått den nye X-Men-filmen og slike ting, og det ville føre oss tilbake til stjernene, tilbake til den slags «Guardians of the Galaxy»-æraen i Marvel, kan man vel si for Nova er, hvis du ikke vet det, medlem av det intergalaktiske Nova Corps, som i grunnen er er som en intergalaktisk politistyrke, men Nova har spesielt sterke evner takket være en spesiell hjelm, tror jeg, som lar ham skyte energistråler, ha superstyrke og fly – vanlige superheltgreier, egentlig, men ja, det er mye om Sony fysiske debatter, nedbemanninger, alt slikt. Jeg var litt lei av det i spillverdenen så jeg tenkte vi kunne snakke om dette i dag."
"Si ifra om du gleder deg til Nova, om du gleder deg til at karakteren endelig blir filmatisert – det er jeg faktisk, for han er en av de få superheltene jeg husker å ha lest om da jeg var barn, fordi jeg ville være annerledes og ha en annen favoritt superhelt, akkurat som en nerd."
"Uansett, vi ses i morgen med flere JRPG-nyheter, ha det bra."