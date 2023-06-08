Joe Abercrombie gir en oppdatering om filmatiseringen av « The Devils

Den etterlengtede fantasyfilmen er på vei, men forvent ikke at den kommer snart.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid er jeg her på ettermiddagene med de siste og beste innen spill, teknologi, underholdning – uansett hva du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke Gamereactor, uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, film anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer. Men uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om noe litt annerledes, vi skal snakke om Joe Abercrombie, mannen som skrev «First Lord»-trilogien, mannen som skrev «The Devils», som nylig ble annonsert å skulle bli filmatisert av ingen ringere enn James Cameron selv. Dette er noe som, som jeg sa, først ble annonsert, tror jeg, rundt i fjor, om ikke tidlig i år, og det har egentlig ikke kommet noen store oppdateringer siden fordi både Abercrombie og Cameron ser ut til å være veldig, veldig opptatt, men Joe Abercrombie deltok på Celsius 232, et arrangement som også Gamereactor deltok på, så dette er vår slags eksklusive reportasje her, som vi har fått fra Alberto – tusen takk for den."
"Uansett har Abercrombie ikke så mye å si, men han sier at prosjektet går fremover. Han jobber for tiden med oppfølgeren til «The Devils», med tittelen «The Heretics» som skal bli den andre delen av en ny trilogi. Abercrombie liker å jobbe med trilogier, han har skrevet to trilogier i sin fantasy-serie «First Lord» og jobber nå, som jeg sa, med den neste delen av «The Devils», som er en serie der et fantasifullt Europa står overfor en trussel av stadige alveinvasjoner, og alvene er ikke som Tolkiens alver, i og med at de har store øyne, spisse tenner og elsker å spise menneskekjøtt. Så i panelet som Abercrombie snakket om, snakket han også om andre prosjekter, sin daglige forfatterhverdag og sitt forhold til film og TV – noe som kan komme godt med når han skal skrive for Devils-filmatiseringen. Han har allerede skrevet en episode av «Love, Death and Robots», og han har erfaring fra film og TV fra tidligere, da han en gang var redaktør før han ble forfatter og det er derfor sannsynlig at han vil ta med seg den erfaringen inn i filmatiseringen av «The Devils», men uansett selv om han gjerne ville skrevet et manus for Cameron eller jobbet sammen med Cameron, tviler jeg på at det vil være hans første prioritet, med tanke på han, som nevnt, jobber med oppfølgeren *The Heretics* akkurat nå. Det er mulig at han vil fullføre den trilogien før han i det hele tatt vurderer å lansere filmen, slik at det for eksempel kan bli en handling for filmtrilogien. En ting som imidlertid er sikkert, er at Abercrombie ikke stopper her med sitt arbeid innen film og TV og videre, for han har også sagt at han skal ta for seg Brandon Sanderson – ikke helt presist, men han sa at Joe Abercrombie skal ta for seg Brandon Sanderson, sannsynligvis med henvisning til at Sanderson har sin store fantasiverden endelig får sine store TV-serieadaptasjoner med Apple TV noe som kommer til å bli et enormt, monumentalt prosjekt av et omfang vi ikke har sett på veldig, veldig lenge siden Tolkiens og George R. R. Martins verk ble filmatisert, men det virket kanskje at vi kunne få flere filmatiseringer av Abercrombies verk i fremtiden. Vi vet at James Cameron er ganske opptatt akkurat nå også, så kanskje dette blir noe som kommer etter at vi har hatt Sanderson-æraen. Er dere klare for en Abercrombie-æra? Gleder dere dere på filmatiseringen av «The Devils»? Har dere lest selve boka? Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra."