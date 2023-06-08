GRTV News - GAME går igjen inn i konkursbehandling

Den britiske detaljhandelskjeden sliter igjen, etter å ha opplevd lignende problemer i 2011.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi ta for oss en utvikling som ble en realitet i går. Det gjelder et av de største spillselskapene, i hvert fall i Storbritannia, fordi det har skjedd mye den siste tiden, og denne siste hendelsen viser at Physicalpedia sannsynligvis er i en virkelig vanskelig situasjon, så i praksis har Game havnet under administrasjon igjen. Jeg vet ikke om dette er den andre gangen eller om det er den tredje gangen. Jeg vet at det skjedde tilbake i 2011, men denne gang er situasjonen helt annerledes på grunn av hvor Game befinner seg når det gjelder økonomien, Jeg er ikke sikker på om Game kommer til å klare seg ut av denne krisen, men vi får se. Uansett, la oss først se på hva som skjer. Ja, nok en spillgigant, den britiske spillforhandleren går konkurs, et britisk spillselskap havner i administrasjon igjen; detaljhandelsbedriften sies å skylde 60 millioner pund, det blir stadig vanskeligere for forhandlere av fysiske medier, spesielt i videospillbransjen, og situasjonen vil heller ikke bli noe bedre når man tar i betraktning PlayStations nylige beslutning om å slutte å produsere fysiske medier for nye spill fra og med januar 2028. Så selv om det for eksempel finnes noen få gjenværende giganter i Storbritannia, har mange fysiske forhandlere slitt eller lagt ned, og det ser ut til at spillene er i ferd med å følge etter, de selskaper med base i Storbritannia og Irland nylig gikk gjennom en periode der de stengte de fleste av sine butikker rundt om i landet, og til tross for investeringer og planer om å tilpasse virksomheten endrede forbrukervaner, har Game nå gått inn i konkursbehandling, for andre gang etter at det skjedde i 2011, ifølge Herald Scotland. Det sies at Game for tiden skylder 15,8 millioner pund, noe som tyder på at en eventuell redning vil bli en kostbar og risikabel affære. Konkursforvalterne, som har ansvaret for Game, har gitt ut en uttalelse der de tilskriver selskapets vanskeligheter til en rekke faktorer, blant annet den globale brist på halvledere og mangelen på nye store spillkonsoller. Til tross for disse tiltakene fortsetter selskapets økonomiske situasjon å forverres i siste kvartal av 2025, som historisk sett har vært en av de travleste salgsmånedene for virksomheten. Det har ikke vært noen større konsollutgivelser siden 2020, og store produsenter har pekt på global mangel på halvledere som årsak til ytterligere forsinkelser."
"Hva dette innebærer, er foreløpig uklart, men administratorene har uttrykt at etter å ha gjennomgått selskapets økonomiske og driftsmessige situasjon, ble det konkludert med at virksomheten ikke lenger var levedyktig, og at det foreløpig forventes at det vil ikke vil være tilstrekkelige midler tilgjengelig til å muliggjøre utbetaling til usikrede kreditorer, bortsett fra gjennom den foreskrevne andelen."
"Jeg liker ikke uttalelsen de har gitt, fordi påstanden om at det ikke har vært noen store konsollutgivelser siden 2020 gir ingen mening av to grunner. For det første varer konsollgenerasjoner vanligvis omtrent 7–8 år. En konsollgenerasjon på 6 år er vanligvis ganske kort, så vi forventer uansett ikke en ny konsoll uansett, siden de siste kom ut i 2020, så det er liksom en merkelig unnskyldning."
"På samme måte har vi fått en ny konsollgenerasjon med Nintendo Switch 2, så det har vært en stor konsollutgivelse. Så å si at det ikke har vært noen store konsollutgivelser siden 2020 er, enkelt sagt, feil.Og så, du vet, påstanden om den globale fraktmangelen som årsak til forsinkelsene av konsollene, det burde gjøre en forskjell. I hvert fall for spill. Du vet, det er fortsatt mange PS5-er og Xbox Series X-er, samt Switch 1-er og Switch 2-er der ute som kan selges. Det er bare enkelt sagt: Folk handler ikke lenger via en forhandler som Game lenger. Forbrukervanene må ha endret seg. Jeg har ikke vært hos «Game» på sikkert et tiår, og selv den gang, på midten av 2010-tallet, husker jeg hvordan «Game» pleide å være. Det var en butikk der det var noen få nye fysiske spill man kunne kjøpe. Det var en hel haug med brukte titler man kunne kjøpe. Massevis av, la oss kalle det «nerd-merch». Pop-Funkos og alt det der. Bare vegg etter vegg etter vegg med sånt. Jeg tror ikke spillbransjen noen gang tilpasset seg de skiftende forbrukertrendene, og jeg tror det er det vi ser her."
"Igjen, de gikk inn i administrasjon tidlig på 2010-tallet, og de kom seg ut av det. Men denne gangen tror jeg ikke de vil klare å komme seg ut av det, av den enkle grunn at siden de i løpet av de siste, igjen, kanskje 15 årene, kanskje et tiår, har lagt ned flertallet av butikkene sine i Storbritannia og Irland, spesielt de fullverdige butikkene. Jeg tror det kanskje er én igjen i London, hvis jeg ikke tar feil. Men uansett, de fleste av Game- butikkene eksisterer ikke lenger på egen hånd. De ligger i praksis på baksiden av en eksisterende butikk som en Sports Direct. Og siden det er slik, tror jeg ikke du kommer til å se noen komme og redde spillbransjen nå. Det får meg til å lure på hvordan dette vil påvirke andre, la oss si, underholdningsforhandlere i fremtiden. Hvis man ser på Storbritannia alene, snakker vi om CX og HMV. Dette er sannsynligvis et tegn på hva som kommer til å skje, fordi forbrukervanene endrer seg, og vi har ikke, spesielt en butikk som denne, som spesifikt selger spillrelaterte varer – et medium som blir stadig mer digitalt."
"Jeg tror rett og slett ikke det har noen særlig fremtid i den forbindelse. Bekvemmelighet vinner over det å tilby en mer kuratert opplevelse. Og ja, jeg er ikke helt sikker på om spillbransjen vil komme seg etter dette, og om dette er et tegn på hva som venter de andre også, for konkurrentene. Men igjen, ja, de har en gjeld på rundt 15,8 millioner pund på dette tidspunktet. Så de er i en ganske vanskelig situasjon, både økonomisk og sannsynligvis også i øynene til forbrukere over hele verden. Så jeg er ikke helt sikker på at du kommer til å se spillbutikken komme seg etter dette, noe som vil bety at de britiske handlegatene mister enda en spillforhandler og over hele landet, eller ja, det er svært få alternativer igjen på dette tidspunktet."
"Men ja, det er alt jeg har tid til i dagens episode av GeoTV News. Jeg er tilbake i morgen med ukens neste episode, der vi mest sannsynlig ikke kommer til å snakke om spill.Men vet du, hvis et annet spillselskap blir lagt ned, ville det overraske meg, spesielt når det gjelder forhandlere som dette. Men ja, takk for at dere fulgte med, og vi ses i neste utgave av GeoTV News i morgen."