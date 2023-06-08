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Matchbox The Movie - Official Trailer

Matchbox The Movie - Official Trailer video

Film trailers

Matchbox The Movie - Official Trailer

Matchbox The Movie - Official Trailer
The Lord of The Rings: The Rings of Power - Season 3 Teaser

The Lord of The Rings: The Rings of Power - Season 3 Teaser
Blade Runner 2099 - Official Teaser

Blade Runner 2099 - Official Teaser
Neuromancer - Official Teaser

Neuromancer - Official Teaser
Lanterns - Official Trailer

Lanterns - Official Trailer
Ebenezer - Official Trailer

Ebenezer - Official Trailer
Avatar: Seven Havens - Official Teaser

Avatar: Seven Havens - Official Teaser
Coyote vs. ACME - Final Trailer

Coyote vs. ACME - Final Trailer
Resident Evil - Official Trailer

Resident Evil - Official Trailer
It Ends - Official Trailer

It Ends - Official Trailer
The American Dream (Le Rêve américain) - 2026 movie trailer

The American Dream (Le Rêve américain) - 2026 movie trailer
Clayface - Official Trailer

Clayface - Official Trailer
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Videoer

GRTV News – Salget av « Steam Deck skal angivelig ha falt med over 80 % siden Valves prisøkning

GRTV News – Salget av « Steam Deck skal angivelig ha falt med over 80 % siden Valves prisøkning
GRTV News - Det er bekreftet at « EA Sports FC 27 skal lanseres i september

GRTV News - Det er bekreftet at « EA Sports FC 27 skal lanseres i september
Oppbyggingen av Storbritannias fremste spillmesse – « London Games Festival-intervju med Michael French MBE

Oppbyggingen av Storbritannias fremste spillmesse – « London Games Festival-intervju med Michael French MBE
Hvordan få episk fantasy til å føles ekte og håndgripelig – Intervju med John Gwynne i «Celsius 232»

Hvordan få episk fantasy til å føles ekte og håndgripelig – Intervju med John Gwynne i «Celsius 232»
De mange historiene til en mangesidig kunstner og forfatter – Intervju med Peter Tieryas i «Celsius 232»

De mange historiene til en mangesidig kunstner og forfatter – Intervju med Peter Tieryas i «Celsius 232»
GRTV News – « Xbox introduserer bakoverkompatibilitet for PC og gir klassikerne nytt liv

GRTV News – « Xbox introduserer bakoverkompatibilitet for PC og gir klassikerne nytt liv
Fortellerkraften er sterk i « Exodus – Intervju med Drew Karpyshin i «Celsius 232»

Fortellerkraften er sterk i « Exodus – Intervju med Drew Karpyshin i «Celsius 232»
GRTV News - Shigeru Miyamoto ønsker at spillselskapene skal gå tilbake til å lage spill som faktisk har betydning

GRTV News - Shigeru Miyamoto ønsker at spillselskapene skal gå tilbake til å lage spill som faktisk har betydning
Tears of Metal - Opptak av direktesending

Tears of Metal - Opptak av direktesending
GRTV News – « Hasbro vil tape 56 millioner dollar på grunn av avlyste kamper «som skulle ha blitt utgitt i 2028 og senere»

GRTV News – « Hasbro vil tape 56 millioner dollar på grunn av avlyste kamper «som skulle ha blitt utgitt i 2028 og senere»
Stædigheten til de beste allsidige forfatterne – Ursula Vernon (også kjent som T. Kingfisher) – Intervju i «Celsius 232»

Stædigheten til de beste allsidige forfatterne – Ursula Vernon (også kjent som T. Kingfisher) – Intervju i «Celsius 232»
Las Vegas (brettspill) – Utpakking

Las Vegas (brettspill) – Utpakking
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Carrie - Official Teaser

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REACHER Season 4 - Official Trailer

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Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition Trailer

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Halo: Campaign Evolved - Launch Trailer

Halo: Campaign Evolved - Launch Trailer
Marvel Tokkon: Fighting Souls - Year 1 DLC Character: Phoenix Cyclops

Marvel Tokkon: Fighting Souls - Year 1 DLC Character: Phoenix Cyclops
Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit Breaking Neo DLC Release Date Showcase

Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit Breaking Neo DLC Release Date Showcase
Marvel's Wolverine - Story Trailer

Marvel's Wolverine - Story Trailer
Hollow Hide trailer

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Funguys Swarm - 1.0 Release Date Trailer

Funguys Swarm - 1.0 Release Date Trailer
EA SPORTS FC 27 - Official Reveal Trailer

EA SPORTS FC 27 - Official Reveal Trailer
NBA 2K27 - Cover Star Trailer

NBA 2K27 - Cover Star Trailer
Anbernic RG SP - Retro Clamshell Handheld: Classics in Your Hands

Anbernic RG SP - Retro Clamshell Handheld: Classics in Your Hands
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