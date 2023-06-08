GRTV News - « God of War: Laufey skal lanseres i februar 2027

Santa Monica Studio har bekreftet når deres neste spill skal lanseres på PS5.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi ta for oss noen av hendelsene som fant sted på Comic-Con i helgen. Det skjedde noen store ting på tvers av mange forskjellige underholdningsfranchiser, men med tanke på det er et av de største kommende spillene på markedet, skal vi fokusere spesielt på God of War Laufey, for under messen – og igjen ganske overraskende på en måte når man tenker over det – kom denne kunngjøringen på Comic-Con. Men Santa Monica Studio og noen av de ulike medlemmene i spillets utviklingsteam var til stede for å snakke om spillet, og der bekreftet de også utgivelsesdatoen . Og det kommer faktisk ganske snart, omtrent fem måneder etter Wolverine, så det blir en spennende tid hvis du er PlayStation-spiller. Og ja, det kommer til å gjøre starten på 2027 enda mer spennende, og litt travelt også. Men uansett, la oss komme i gang. Så ja, God of War Laufey får en utgivelsesdato. Uten mye fanfare har Sony avslørt utgivelsesdatoen for den neste God of War. Det har ikke manglet på rykter og spekulasjoner, men på San Diego Comic-Con 2026, bekreftet Sony endelig at «God of War Laufey» kommer ut på PlayStation 5 den 16. februar 2027."
"Jason Schreier fra Bloomberg hadde tidligere spådd at God of War Laufey kunne komme allerede i begynnelsen av 2027, og pekte på enten februar eller mars. Som det viste seg, var han ganske så presis. Spillet ble først presentert med en gameplay-trailer under Sonys State of Play-presentasjonen tilbake i juni. Dessverre ble utgivelsesdatoen ikke ledsaget av en ny trailer, så dere må nøye dere med spillopptakene fra State of Play-presentasjonen nedenfor."
"Og ja, det er i grunnen alt. Vi visste uansett at det skulle komme neste år, fordi Santa Monica Studio hadde vært ganske tydelige på sosiale medier om at «God of War Laufey» vil få en fysisk utgave.Det kommer en fysisk diskversjon av spillet, noe som betyr at det måtte komme ut neste år, for i januar 2028 skal Sony slutte å produsere plater til nye spill."
"Tidlig i 2027 overrasker meg imidlertid litt, for når dette spillet kommer ut, vil det ha blitt annonsert og lansert i løpet av omtrent åtte måneder, noe sånt, noe som egentlig er ganske, ganske raskt for et PlayStation-spill, alt tatt i betraktning.Det ser uansett interessant ut. Kanskje de prøver å få det ut så fort de kan, fordi A, det er klart, men B, fordi de vil sikre seg at det er god tid, det er god tid mellom lanseringen av dette spillet og det neste kapittelet i «God of War»-sagaen, som ifølge de siste ryktene skal være under utvikling i en viss grad. Så ja, det er ganske spennende likevel. Men ja, det viktigste å merke seg er at hvis du har gledet deg til «God of War: Laufey», så kommer det til å lanseres på PlayStation 5-konsoller i februar 2027, den 16. i måneden for å være nøyaktig. Vi vil få vite mer og få mer informasjon etter hvert som vi nærmer oss lanseringen – om, du vet, mer spillbarhet og alt det gode, men egentlig, du vet, er det et «God of War»-spill. Du kan sikkert til en viss grad ane hva du kan forvente, men ja, det er likevel spennende. Det er alt jeg har tid til i dagens episode av GeoTV News men jeg er tilbake i morgen med ukens neste episode. Så inntil da, håper dere nyter mandagen, og vi ses i morgen. Ta vare på dere selv, folkens."