GRTV News - Ubisoft skal angivelig ha avlyst Far Cry Maverick

Men jobber nå med et nytt prosjekt som heter Kodiak.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om et rykte som har begynt å sirkulere, et rykte som gjelder Ubisoft.Ubisoft har mange forskjellige prosjekter på gang, men svært få av dem har blitt offisielt annonsert og bekreftet for publikum. En av disse tingene er et spill eller prosjekt kalt Far Cry Maverick, som er denne lenge ryktede blandingen av et «extraction shooter»-spill, live-tjeneste og sammensurium basert på Far Cry-universet. Og det skulle være det de jobbet etter at Far Cry 6 ble lansert – jeg vet dette kommer til å høres sprøtt ut – helt tilbake i 2021."
"Men uansett ser det ut til at Ubisoft på en måte har kommet litt til fornuft og innsett at, vel, «extraction»-skytespill er litt uforutsigbare, sannsynligvis etter hele maraton fiaskoen. Og nå går det rykter om at Far Cry Maverick er avlyst, og at Ubisoft i stedet har startet utviklingen av et såkalt virkelig ambisiøst prosjekt kjent som Kodiak, eller et annet prosjekt ved navn Far Cry Kodiak, uansett. Og det forventes at dette Kodiak-prosjektet er mer ligner mer på et tradisjonelt Far Cry-spill, i den forstand at det er et slags spillerdrevet eventyr."
"Men uansett, la oss dykke rett inn og se på hva som skjer.Så ja, ifølge ryktene har Ubisoft kansellert Far Cry Maverick og startet utviklingen av det det virkelig ambisiøse Kodiak. Far Cry-ekstraksjonsskytespillet er ikke lenger aktuelt, ettersom Ubisoft har begynt utviklingen av et mer spillerdrevet eventyr. Så ja, det er fem år siden Ubisoft ga ut et Far Cry-spill, og serien pleide å få en ny utgave annethvert år."
"Med andre ord ser det ut til å ha blitt en av de spillseriene som får færrest nye titler per konsollgenerasjon, der man kan mistenke at enorme summer har blitt brukt på live-tjenester prototyper. Insider Gaming rapporterer nå at Far Cry-spillet kjent under kodenavnet Maverick, som vi tidligere har omtalt, og som angivelig skulle være et «extraction shooter», har blitt avlyst, mens et annet prosjekt er satt i gang i stedet. Dette nye spillet går under kodenavnet Kodiak og beskrives som en åpenverdenopplevelse der spillerinteraksjoner og spillerdrevne historier står i sentrum. Det bygger på grunnlaget fra det avlyste Maverick, selv om konseptet med et «extraction shooter»-spill er skrotet, siden utviklingen i praksis starter helt fra bunnen av. Vi vil sannsynligvis ikke se noe på flere år, men det kan være verdt å vente på, siden det tilsynelatende er et svært ambisiøst prosjekt. I tillegg til dette jobber Ubisoft jobber med det neste hovedspillet i serien, med tittelen Blackbird. Utviklingen går fremover på den tittelen, og forhåpentligvis vil det ikke ta altfor lang tid før vi ser noen tegn til liv."
"Jeg har nemlig noen innvendinger mot dette. For det første, å si at det angivelig er veldig ambisiøst, det håper jeg. Jeg er ikke spesielt interessert i et spill som ikke har en viss grad av ambisjon i seg. Så å si at det er et virkelig ambisiøst prosjekt, det er liksom bra. For alt mindre enn det i mine øyne ville være en fiasko. Hvis man går inn i et spillprosjekt bare for å lage det middelmådig fra starten av, er jeg ikke interessert. Om sluttproduktet ender opp med å være så, at det faktisk gjenspeiler det ambisjonsnivået, er en annen historie. Men hvis du skal inn i spillutvikling, hvis du går inn i noen form for reelt prosjekt – det spiller ingen rolle om det er et prosjekt på jobben eller en stor kinofilm, uansett hva det er, hvis du ikke går inn og gjør noe med et visst ambisjonsnivå, kan du like gjerne la være å gjøre det i det hele tatt. Så hele greia med å være virkelig ambisiøs betyr absolutt ingenting for meg."
"Det de nevner der, at det beskrives som en åpen verden-opplevelse – det er jo Far Cry, selvfølgelig er det en åpen verden. Når er ikke Far Cry en åpen verden? Og så sier de at det er der spillerinteraksjoner og spillerdrevne historier står i sentrum. Dette er akkurat som typisk spilljargong på mange måter. Dette er ting vi har hatt i et Far Cry-spill i årevis."
"Så å si at det har disse tingene er, du vet, som å si at vann er vått. Det andre er imidlertid at når de gjør dette – når du bruker så mange år på å utvikle et prosjekt, avlyser man det og går videre til noe annet. Det er slike situasjoner som til slutt fører til oppsigelser. For det ville ha blitt brukt mye penger på å lage, hva var det siste det het? Maverick. Det ville blitt brukt mye penger på å lage Maverick, og det er ingenting å vise til for det. Og dette Kodiak-prosjektet, det kan være bygget på skjelettet, på beina til Maverick, og det kan bruke visse elementer fra den for å på en måte effektivisere utviklingen."
"Det vil fortsatt ta flere år. Det betyr at når dette spillet kommer ut, vil det ha blitt brukt mye penger på dette Far Cry-prosjektet. Og det må selge mange eksemplarer for at det skal gå i null. Og sannheten er at det spiller ingen rolle om det gjør det. Det vil sannsynligvis komme kostnadsbesparende tiltak på grunn av dette. Dette er situasjonene som fører til oppsigelser. Og dette er situasjonene i videospillverdenen som må ordnes opp i. Det er annerledes for eksempelvis en indieutvikler eller en AA-utvikler."
"Fordi finansieringen er helt annerledes. Men man må si at for et AAA-spill som Far Cry vil det ha blitt brukt millioner og atter millioner på det frem til dette tidspunktet. Og størstedelen av dette har sannsynligvis gått til lønn til utviklerne som er involvert i prosjektet. Så prøver jeg ikke å legge skylden på noen. Men det jeg prøver å si, er at når den neste runden med nedbemanninger hos Ubisoft kommer – for det vil den jo til slutt – så gir de ikke ut nok spill til å kunne finansiere det enorme forretningsforetaket som Ubisoft er. Jeg mener, hvor mange Ubisoft- spill har du sett i det siste? De gir ikke ut så mange. Så man må se på det og si: «Dette er situasjonene som fører til nedbemanninger.» Det er mye penger som har gått på dette, uten at det er noe å vise til. Nå går vi videre til noe annet, som igjen, vi ikke engang er sikre på om det vil skje. Det kan jo hende det aldri kommer ut. De kan jo avlyse dette prosjektet. Så, du vet, det er slike ting som irriterer meg litt med videospillverdenen, for når man ser at det kommer en bølge av oppsigelser, er det liksom: «Å, vi kan jo ikke la folk miste jobbene sine.» Jeg er enig, det kan man ikke. Men man kan heller ikke ta slike beslutninger. Man har rett og slett brukt for lang tid og for mange år og for mye penger på dette prosjektet allerede til å bare skrote det og gå videre. Og jeg vet at det neste spillet i serien er dette ryktede Far Cry-prosjektet med kodenavnet Blackbird, men vi har ikke sett noe konkret fra det heller, noe som betyr at det har gått fem år siden Far Cry-serien har ligget brakk. Det er ikke god forretningspraksis. Og til en viss grad er det sannsynligvis en av grunnene til at Ubisoft befinner seg i, du vet, den situasjonen de er i."
"Ser man på 2026 som helhet for Ubisoft, vil vi sannsynligvis få Black Flag Resynced og Rayman Origins Retold, som er to nyinnspillinger. Men uansett, det er all den tiden jeg har til dagens GRTV News. Jeg er tilbake i morgen med neste episode denne uken.Hva skal vi snakke om? Det får vi bare vente og se. Men ja, ellers takk for at dere fulgte med, og vi ses i neste utgave av GRTV News i morgen."