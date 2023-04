Viktig Gears 5-skuespiller har "ikke hørt noe" om Gears 6

Det har gått mange rykter i det siste som hevder at Gears 6 vil være det neste spillet fra The Coalition, og at det har blitt fremskyndet etter kanselleringen av en ny IP. Så langt har vi imidlertid ikke hørt noe offisielt, og heller ikke en person som var veldig viktig for Gears of War 4 og Gears 5, Liam McIntyre som er stemmeskuespilleren til JD Fenix (sønn av Marcus Fenix), har visstnok fått vite noe mer. Da Dexerto nylig fikk en mulighet til å snakke med ham, sa McIntyre:

"Jeg har ikke hørt noe! Og det er sant. Som om det ikke engang er en av de 'Jeg har en NDA jeg ikke kan fortelle deg'. Jeg tenker, hvor er vi? Jeg vet ikke om de er som 'vi er i ferd med å fullføre produksjonen, og jeg beklager at du ikke var det beste valget'."

Mens statusen til karakteren er litt usikker etter Gears 5 bør det bemerkes at stemmeskuespillet vanligvis gjøres ganske sent i produksjonen, så selv om McIntyre får spille JD igjen er det kanskje ikke tid for innspillingene ennå. Da Dexerto spurte ham om han ville komme tilbake som karakteren i en film (som den kommende Netflix-produksjonen), svarte han:

"Jeg skal slutte fred med det faktum at hvis de lager JD i live-action vil de sannsynligvis velge Liam Hemsworth eller noe sånt. Det er ingen verden der de ikke kommer til å ta Dave Bautista [som Marcus]."

Hva syntes du om JD Fenix, og vil du at han skal komme tilbake for den uunngåelige oppfølgeren?