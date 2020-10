Vil PC-en din takle Assassin's Creed Valhalla?

Du ser på Annonser

Man merker at en ny konsollgenerasjon nærmer seg og at nye grafikkort har blitt vist frem når PC-kravene for kommende spill plutselig tar noen ekstra steg. Vi visste allerede at du trenger et RTX 3080 for å virkelig nyte Watch Dogs: Legion, og det viser seg at Ubisoft andre storspill ikke vil være spesielt dårligere.

Ubisoft har nå gitt oss PC-kravene for Assassin's Creed Valhalla, samt en video som viser hvilke funksjoner PC-spillere kan glede seg til. De fortsetter å gi oss ganske detaljerte krav også, så hvilken av disse vil du gå for?

Minimum for lave innstillinger med 1080p og 30 FPS

Prosessor: AMD Ryzen 3 1200 - 3.1 Ghz / INTEL i5-4460 - 3.2 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

Grafikkort: AMD R9 380 - 4GB / GeForce GTX 960 4GB

Lagringsplass: 50 GB HDD (SSD anbefales)

DirectX-utgave: DirectX 12

Anbefalt for høye innstillinger med 1080p og 30 FPS

Prosessor: AMD Ryzen 5 1600 - 3.2 Ghz / INTEL i7-4790 - 3.6 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

Grafikkort: AMD RX 570 - 8GB / GeForce GTX 1060 - 6GB

Lagringsplass: 50GB SSD

DirectX-utgave: DirectX 12

Anbefalt for høye innstillinger med 1080p og 60 FPS

Prosessor: AMD Ryzen 7 1700 - 3.0 Ghz / INTEL i7-6700 - 3.4 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

Grafikkort: AMD Vega 64 - 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB

Lagringsplass: 50GB SSD

DirectX-utgave: DirectX 12

1440p og 30 FPS med veldig høye innstillinger

Prosessor: AMD Ryzen 7 2700X - 3.7 Ghz / INTEL i7 - 7700 - 3.6 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Grafikkort: AMD Vega 56 - 8GB / GeForce GTX 1070 - 8GB

Lagringsplass: 50GB SSD

DirectX-utgave: DirectX 12

1440p og 60 FPS med veldig høye innstillinger

Prosessor: AMD Ryzen 5 3600X - 3.8 Ghz / INTEL i7 - 8700K - 3.7 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Grafikkort: AMD RX 5700XT - 8GB / GeForce RTX 2080 S - 8GB

Lagringsplass: 50GB SSD

DirectX-utgave: DirectX 12

2160p og 30 FPS med ultrahøye innstillinger

Prosessor : AMD Ryzen 7 3700X - 3.6 Ghz / INTEL i7 - 9700K - 3.6 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Grafikkort: AMD RX 5700XT - 8GB / GeForce RTX 2080 - 8GB

Lagringsplass: 50GB SSD

DirectX-utgave: DirectX 12