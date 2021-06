Vinn Ratchet & Clank: Rift Apart i konkurransen vår

Insomniac Games har gitt oss ekstremt gode spill i over tjue år, og kvaliteten har ikke akkurat sunket i det siste. Som om Spider-Man og Spider-Man: Miles Morales ikke var nok lanseres Ratchet & Clank: Rift Apart på fredag. Sistnevnte har allerede rukket å bli ett av årets beste spill på blant annet Metacritic og Opencritic, noe jeg synes er fortjent i anmeldelsen min. Derfor tenker jeg også det er greit å gi dere en mulighet til å vinne en utgave av det. Alt du trenger å gjøre er å svare på et spørsmål jeg alltid liker å høre om:

Hvilket Insomniac-spill liker du best (eller synes du ser mest underholdende ut) og hvorfor?

Bare skriv svaret og begrunnelsen i kommentarfeltet, så finner vi en eller flere vinnere. Jo flere av dere som deltar - jo lettere blir det å overtale Sony til å være enda snillere enn de allerede er og gi oss flere koder.