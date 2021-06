Vinnerne av Ratchet & Clank: Rift Apart

For å feire lanseringen av Ratchet & Clank: Rift Apart kjørte vi i gang en konkurranse der dere fikk muligheten til å vinne et eksemplar av spillet. Nå har vi gått igjennom svarene og trukket to vinnere, og de er som følger:

Theman007 med svaret:

"Det blir nok Ratchet and Clank: Tools of destruction.

Helt tilbake til barnealderen rundt julaften 2008 der jeg fikk en splitter ny PS3 sammen med det spillet. Ikke bare har det gitt meg en nostalgi for livet, men spillet har greid å sette seg fast i mitt minne pga det store hoppet fra PS2 til PS3. Etter flere år med Ratchet and Clank på PS2, var det noe med grafikken, den cinematiske presentasjonen av historien, musikken, kaotiske gameplayet (hvem kan glemme groovitron våpenet!) og skuespillet på Tools of destruction som gjorde at jeg til i dag fortsatt synes det er favoritt Insomniac spillet mitt, da den løftet "baren" til et nivå jeg aldri hadde sett før."

Xzenti med svaret:

"Av alle spillene som har blitt gitt ut så er det ett som skiller seg ut mer enn andre. Spyro the dragon. Jeg fikk som unggutt ett Playstation magasin med demo disk, lite viste jeg hvor mye akkurat denne disken skulle forme min gaming interesse. Jeg spilte Spyro demoen typ hundrevis av timer, og ventet spent på bursdagen som skulle komme 9 (!!!) mnd senere. Og masingen hadde hatt effekt, Spyro VAR pakket inn den dagen. Platform spill har siden den gang hatt en kjær plass i gamingneven 🙂"

Dere vil motta kode til spillet på PM her på Gamereactor. Takk til alle som deltok, vi har også flere konkurranser på vei :)