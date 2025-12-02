Virtua Fighter 6-produsent: "Målet vårt er å lage et spill som er verdig Årets spill"

HQ

Etter at Sega for to år siden avslørte at de endelig skulle utforske spillhistorien sin på alvor igjen og gi ut nye titler i ikoniske serier begynte ryktene å svirre om at Virtua Fighter også ville få en ny utgave. Dette er noe fansen har skreket etter i nesten to tiår, og Virtua Fighter 5 dukket opp i japanske arkader i 2006.

Siden den gang har flere nye og forbedrede versjoner blitt utgitt, men vi har ikke sett noen tegn til et helt nytt spill. For nøyaktig ett år siden ble det imidlertid bekreftet at Virtua Fighter 6 (tittelen er ennå ikke bekreftet), utviklet av Yakuza/Like a Dragon-studioet Ryu Ga Gotoku Studio, endelig er på vei.

Automaton intervjuet produsenten Riichiro Yamada, som hadde mye spennende informasjon å dele. Blant annet uttalte han åpent at målet er å levere årets spill og tilby noe nytt i sjangeren:

"Målet vårt er selvfølgelig å lage et spill som er verdig til å bli nominert til Årets spill. I likhet med det aller første Virtua Fighter ønsker vi en tittel som ikke bare passer inn i 'kampspill'-formen.

Kampspillsjangeren har en tendens til å bli sett på som en spesiell, nisjepreget kategori. Men Virtua Fighter er faktisk ikke slik; det er enkelt for hvem som helst å plukke opp og spille, og jeg tror det er en av styrkene.

Hvis et spill ikke er noe alle kan ha glede av, vil det ikke oppnå den anerkjennelsen som trengs for å komme i betraktning til GOTY. Dette er meningen bak målet vårt om å "gjøre New Virtua Fighter til et GOTY-verdig spill."

Intervjuet byr på flere interessante detaljer for fighting-fans, og er vel verdt å sjekke ut. Forhåpentligvis får vi ta en nærmere titt på spillet på The Game Awards neste uke, men det ser fortsatt ut til å være noen år unna, så det er stor mulighet for at vi må vente en stund til for å se om det har potensial til å bli en Game of the Year-kandidat.