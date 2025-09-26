Virtua Fighter 6 vil ha en ny type kampregler

HQ

Som vi rapporterte i forrige uke, lovet Ryu ga Gotoku Studio å avsløre mer om det kommende Virtua Fighter 6 (faktisk tittel ikke offisielt annonsert) den 25. september - og det løftet holdt de med en nesten 50 minutter lang stream med fokus på det oppdaterte kampsystemet.

Dessverre var paneldiskusjonen og det som ble vist ikke spesielt spennende, men det ble avslørt (takk Gematsu) at det vil være to måter å spille på. Den ene er den normale modusen, der du må vinne best av tre runder (knockout eller ring-out), men det er også den nye Uprising-modusen, som vil tilby "dynamiske muligheter for å skifte momentum". Hva dette egentlig betyr er ikke helt klart, men en ny måte å spille kampspill på høres definitivt ut som en stor avtale.

Representanter for Ryu ga Gotoku Studio nevnte også at de jobber med et nytt spillsystem kalt Break & Rush, som beskrives som følger :

"Dette innovative systemet introduserer en dynamisk skadeakkumuleringsmekaniker. Etter hvert som bestemte deler av kroppen utsettes for gjentatte slag, akkumuleres skaden, noe som til slutt gir mulighet for et målrettet brudd. Når angriperen får et bruddangrep, får han eller hun en strategisk fordel som åpner for nye offensive muligheter. En ødelagt status fortsetter over rundene, og skaper et taktisk lag som gir dybde og spenning til hver kamp."

Du kan se hele presentasjonen i videoen nedenfor. En vennlig sjel i YouTubes kommentarfelt listet opp de tre mest interessante øyeblikkene hvis du vil hoppe rett til de gode tingene :



15:53 Kampregler

39:13 Ny kampsystemmekanikk

47:28 Kort teaser



Alt i alt høres det ut som om spillet fortsatt er langt fra ferdig, og det vil sannsynligvis ta et år eller to før Ryu ga Gotoku Studio er klare til å avsløre mer substansiell informasjon og vise frem alle fighterne.

Veldig tidlig Virtua Fighter 6 kode fra presentasjonen.