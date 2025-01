w7m esports har kjøpt Fluxos Rainbow Six: Siege -spor

HQ

Selv om det kan ha virket uvanlig å se w7m esports som en del av den nylig bekreftede listen over kvalifiserte lag for Six Invitational 2025, er det en veldig god grunn til hvorfor organisasjonen er til stede.

Det er bekreftet at w7m esports nylig har kjøpt Fluxos Rainbow Six: Siege -spor og team, noe som betyr at det vil overta sistnevntes posisjon i konkurransescenen, ikke bare for den store turneringen, men også for resten av 2025 og utover også.

Når vi snakker om dette oppkjøpet, har w7m esports gitt ut en liten uttalelse der den bekrefter hva den har planlagt for sin Rainbow Six: Siege -divisjon, inkludert at den vil "beholde den samme stemningen som alltid, og streve for det beste for spillets økosystem, konkurransescenen og selvfølgelig for Bulls!"

Fluxo ga også ut en kort uttalelse om dette oppkjøpet, der teamet ganske enkelt ønsket w7m esports lykke til og takket fansen for å ha støttet Rainbow Six: Siege -bestrebelsene underveis.