Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl knuser britisk kringkastingsrekord

HQ

Mens de fleste rundt om i verden i dag kan hoppe inn på Netflix for å se den fabelaktige Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, har vi i Storbritannia kunnet strømme og sole oss i Aardman-prosjektet siden 1. juledag, da filmen hadde premiere på BBC. Denne debuten, som slet med å holde tritt med finalen på Gavin and Stacey på den gledeligste av dager, har siden fortsatt å blomstre til et punkt der filmen nå har slått en mangeårig kringkastingsrekord i landet.

Ifølge Super TV på X har de endelige seertallene for filmen på TV i løpet av den første uken blitt konsolidert, og viser at over 16,2 millioner mennesker på et eller annet tidspunkt har sett filmen. Dette er nok til å gjøre Vengeance Most Fowl til den mest sette filmen på britisk TV på 25 år.

Hvis du ennå ikke har sett filmen og lurer på om du bør vie fredagskvelden din til den, bør du ikke gå glipp av vår anmeldelse her.