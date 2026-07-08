Warhammer 40,000: Rogue Trader Utvikleren gjør alle DLC-ene gratis på Nintendo Switch 2 etter en vanskelig lansering

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Warhammer 40,000: Rogue Trader Spillet ble ikke lansert i beste stand i slutten av 2023. Det, kombinert med at det ble lansert samme år som Baldur's Gate III, gjorde at det tok litt tid før folk klarte å sette pris på CRPG-spillet for det fantastiske spillet det er. Dessverre klarte Owlcat Games tilsynelatende ikke å score en suksess da de lanserte spillet på en ny plattform, ettersom Nintendo Switch 2-eiere av « Warhammer 40,000: Rogue Trader » beklaget spillets tilstand ved utgivelsen.

I et nytt innlegg fra Owlcat forklarer utvikleren imidlertid at den nyeste oppdateringen til Nintendo Switch 2 inneholder store ytelsesforbedringer, visuelle oppgraderinger og mer for å rette opp feilene spillet hadde ved lanseringen. I tillegg vil Nintendo Switch 2-eiere motta alle spillets DLC-utvidelser gratis. Dette inkluderer de allerede utgitte utvidelsene «Void Shadows», «Lex Imperialis» og «The Infinite Muesion», samt den ennå ikke utgitte fjerde utvidelsen til spillet. Ikke alle regioner får tilgang til disse DLC-ene gratis, men Owlcat Games har gjort så mye som mulig for å redusere prisen. I Japan kan spillerne for eksempel kjøpe DLC-ene for 100 yen (rundt 0,46 pund)

Flere oppdateringer til Nintendo Switch 2 er planlagt, og en større feilretting er angivelig allerede under utvikling. Owlcat Games’ gest av godvilje ved å gi bort gratis DLC-er vil helt sikkert gi dem noen plusspoeng, selv om lanseringen av spillet på den nye plattformen kunne ha vært bedre. Owlcat er kjent for å lytte til spillerne sine og ta hensyn til tilbakemeldingene deres. Nylig droppet de ideen om å ha sin egen launcher, bare timer etter at de hadde introdusert den.