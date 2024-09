Warhammer 40,000: Space Marine II ble forsinket fordi det måtte være perfekt

HQ

Vi hadde alle håpet å ha Warhammer 40,000: Space Marine II i hendene innen utgangen av fjoråret. Dessverre ble det ikke slik, men det ser ut til at forsinkelsen gjorde underverker for spillet, for nå er anmeldelsene ute, og folk elsker det.

Vi snakket med Saber Interactives Chief Creative Officer Tim Willits på Gamescom, og fikk sjansen til å spørre ham om hvordan den ekstra tiden hadde hjulpet teamet. Her er hva han hadde å si :

"Ja, den ekstra tiden var flott ... det er et tett spill. Det er tre, nesten fire moduser å spille, og alt det må være perfekt. Og fansen forventer at det skal være perfekt, og teknologien er så avansert at teamet bare trengte tid til å gjøre det riktig, og det var vel verdt det. Tro meg, det var vel verdt det."

Ut fra våre tidlige inntrykk i fjor føltes det som om noe manglet, men ut fra vår gjennomgang i år er det tydelig at den ekstra tiden var verdt det. Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for mer informasjon om alt annet angående Space Marine II.