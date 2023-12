HQ

Da Saber Interactive utsatte Warhammer 40,000: Space Marine II for to uker siden sa de at vi ville få den nye lanseringsdatoen på The Game Awards. De holdt ord.

Warhammer 40,000: Space Marine II har nå fått lanseringsdatoen satt til 9. september 2024. Denne kunngjøringen feires med en kort trailer som viser en blanding av filmatiske scener og gameplay.