Warhammer 40,000: Space Marine II utsatt til andre halvdel av 2024

Da Saber Interactive viste frem samarbeidsspill fra Warhammer 40,000: Space Marine II på Summer Game Fest fikk vi vite at spillet ville lanseres "i vinter". Utviklerne presiserte kort tid etter at dette betydde tidlig i 2024. Slik blir det dessverre ikke lenger, men det er også noen gode nyheter.

Den dårlige nyheten er at utgiverne hos Focus Entertainment sier at Warhammer 40,000: Space Marine II er forsinket til andre halvdel av 2024. Det høres imidlertid ut som om vi ikke trenger å vente til november neste år eller noe sånt, ettersom uttalelsen også avslører at lanseringsdatoen vil bli kunngjort på The Game Awards 8. desember. Jeg tviler sterkt på at de ville gjort det med mindre spillet skulle lanseres neste sommer, så vi snakker kanskje om juli eller august.