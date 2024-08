Warhammer: Vermintide 2 Versus føles som spillmodusen vi alltid har ønsket oss

HQ

Da Warhammer: Vermintide 2 først ble lansert, var det rykter om at vi kunne spille som fiendens spesialenheter denne gangen, men ved utgivelsen ble det ikke noe av. Nei, vi måtte vente i årevis for å endelig få en spillbar Skaven-fraksjon i spillet, men etter å ha sjekket det ut, ser det ut som det er verdt å vente på.

Når vi snakket med designteamet hos Fatshark på et nylig forhåndsvisningsevent, fikk vi et glimt av den herkuliske innsatsen det har tatt for å få Pactsworn til å fungere i spillet. Å prøve å gjøre det både tilgjengelig for nyere spillere som kanskje vil prøve Versus-modusen, og en utfordring for eksisterende veteraner, er en balansegang vi absolutt ikke misunner, men heldigvis har fellesskapet etter noen lukkede alfatester vært ganske tydelige i å påpeke hva som fungerer og hva som ikke gjør det.

Så, hva er Versus i Vermintide 2? Vel, det er en ny spillmodus, der ett lag på 4 spiller som dine typiske helter, og velger klasse og karriere i starten av en kamp, mens det andre laget får en håndfull Skaven-spesialenheter å velge mellom. De er: Gutter Runner, Warpfire Thrower, Poison Wind Globadier, Ratling Gunner og Packmaster. Hver Skaven-enhet vil være kjent fra grunnspillet, med et par evner som gir dem en unik måte å holde fiender nede på, noe som gjør det lettere for hordene å plukke dem fra hverandre. Tenk på Versus som ett langt oppdrag i Vermintide 2, der heltene må fullføre mål for å tjene poeng, mens det er opp til Pactsworn å stoppe dem. Du bytter mellom å spille som heltene og Pactsworn fra runde til runde, og hver runde har poeng som du kan ta.

Fra heltenes perspektiv er det ikke mye som har endret seg, bortsett fra at spesialfiendene du møter nå skal være mye smartere. De kan gjemme seg bak vegger og vente på det perfekte øyeblikket for å slå til, eller til og med bli et galletroll når de virkelig trenger å slå til. Det vil garantert gi deg en av de vanskeligste opplevelsene spillet kan by på, spesielt når folk med like ferdigheter spiller mot hverandre, ettersom du fortsatt har mange andre fiender å kjempe mot også.

Pactsworn er svakere enn heltene, ettersom de går ned etter bare et par angrep, men kan gjenoppstå som en ny enhetstype hvert 10-15. sekund eller så. Dette gjør dem mer som en unnværlig, men fortsatt dødelig trussel, slik at du kan bytte taktikk etter døden eller bli det skremmende nevnte Bile Troll, som var ødeleggende i forhåndsvisningen vår. Denne sjefenheten gyter tilfeldig, men hvis heltene har det for lett, er det mer sannsynlig at du får den. På den annen side vil den da spawne på samme sted for fiendens lag, så det er best at du noterer deg når og hvor den dukker opp. Pactsworn kan også tilkalle en horde for å hindre heltenes fremgang, men hvis du er en dyktig Vermintide 2-spiller, bør du ikke ha noe problem med de svakere fiendene.

Etter å ha spilt som Ubersreik Five i årevis, vil du sannsynligvis bli mest tiltrukket av Pactsworn, ettersom de er nye. Hver av dem har en evne eller to å benytte seg av, og selv om de ikke er på langt nær så dype i sine mekaniske detaljer som heltene, er de en fryd å se. Gutter Runners som stuper fra hustak, Ratling Gunners som fanger fiendens lag i et chokepoint, det er den klassiske PvP-flerspillerdelen som får deg til å le og være oppe altfor sent sammen med vennene dine. Det finnes også nivåer som er spesifikt knyttet til Versus-erfaringen din, noe som betyr en ny grind selv for de mest erfarne veteranene, og en måte å øke heltene dine på uten å spille grunnspillet hvis du ikke har levlet opp alle til maksimum.

Spillene i Warhammer: Vermintide 2 Versus er lange, ettersom de tre rundene hver har deg som Pactsworn og heltene, så du vil i hovedsak ha seks runder. Men selv om fiendelaget kommer langt foran, har Fatshark sørget for at du ikke bare bruker det meste av en time på å vente på den uunngåelige tapsskjermen, ettersom de senere rundene lar deg få flere poeng, så et comeback er stort sett alltid på kortene. Det eneste vi la merke til med lengden var at det på noen kart virket som om det tok en stund før heltene fikk noen poeng, med noen områder og mål som ga mye i en kort periode før en lang tørke. Det virket også som om Pactsworn virkelig måtte koordinere seg for å ha noe håp om å stoppe heltene som bare løp gjennom en runde. Ettersom de er svakere, er Pactsworn mye mer avhengige av å hakke løs på heltene, litt etter litt, så ikke forvent å ha en Gutter Runner-feiing når du står overfor alle fiendene dine på en gang.

Den balansen føles absolutt som om den kommer dit, skjønt, og selv om Pactsworn ikke er stablet med evner, er de fortsatt interessante å se på grunn av hvor friske de føles for den mange år gamle formelen til Warhammer: Vermintide 2. I fremtiden for Versus-spillmodusen tror Fatshark at vi også vil se flere enheter lagt til rottelisten, og krydre ting med en rekke Skaven du kan velge mellom, i stedet for å fylle ut de eksisterende spillbare rottene. Alt jeg ønsker meg er en spillbar Rat Ogre. Det er også planlagt en utgivelse enten sent i år eller tidlig neste år, men mye av det avhenger av responsen på betaversjonen som kjører fra 21. august til 2. september, så hvis du vil at stemmen din skal bli hørt, er det best å komme i gang med å spille!