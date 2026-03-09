Wario-veteranen Goro Abe har forlatt Nintendo etter 25 år

På mindre enn ett år har to tunge Nintendo-veteraner forlatt selskapet. Vi snakker om Kensuke Tanabe og Hideki Konno, som begge har vært i selskapet siden de tidlige NES-årene og startet sine karrierer i 1986. Nå har enda en veteran annonsert sin avgang.

Denne gangen er det Goro Abe, som har jobbet hos Nintendo i over 25 år. Han har vært noe av en Wario-ekspert hos Nintendo og har vært involvert i Wario Land 4 og alle WarioWare-spillene, i tillegg til å bidra med sin Wario-ekspertise til Super Smash Bros. Brawl. Via X skriver han at grunnen til hans avgang er at han har blitt tilbudt en stilling som professor ved Osaka Electro-Communication University for å jobbe med spill- og sosial design, samt forske på spillutvikling.

Vi takker ham for all den uforglemmelige underholdningen og ønsker ham lykke til.