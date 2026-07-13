Washington Prime Forhåndsvisning: Ser ut til å bli en indie-versjon av «Die Hard»

Indiemarkedet har vært i sterk vekst den siste tiden, og teamet hos Ultra CDG er kanskje i ferd med å lage enda et flott spill som kan føyes til listen. « Washington Prime » kan være svaret på et spørsmål du aldri trodde du ville ha svar på: Hva om du tok «Call of Duty» og blandet det med et «boomer shooter»-spill? Det er akkurat det Ultra CDG har gjort, og ut fra det jeg har spilt, gleder jeg meg veldig til å se det ferdige produktet.

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Washington, D.C., 1998. Blake Kincaid la livet som spesialagent bak seg for å leve et roligere liv som eiendomsmegler – slik man jo gjør. Men når han får en telefon fra en venn, blir han dratt tilbake til gamle vaner for å kjempe seg gjennom et kontor som virkelig setter en ny standard for giftige arbeidsmiljøer.

Siden hendelsene utspiller seg i løpet av én natt, og live-action-mellomsekvensene føles ironiske og lavbudsjettpregede på den beste måten, er det lett å se de store inspirasjonskildene til denne hyllesten til actionfilmen. Die Hard og 24 ser ut til å være de nærmeste sammenligningene, og det er store sko å fylle. Washington Prime vet nøyaktig hva den er og hva den ønsker å være. Den er like enkel og rett på sak som 80- og 90-tallets actionfilmer den så kjærlig gjenspeiler. Låste dører vil hindre fremdriften din, og tvinge deg til å finne nøklene mens du skyter fiender som står i veien. Det prøver ikke å være nyskapende; det prøver bare å gjøre én ting: være et solid skytespill. Og det klarer det så godt.

Det kan fremstå som Wolfenstein eller Doom, men spiller du det på den måten, vil du bare ende opp med å smøre veggene med hjernemasse. Du kan bevege deg, skyte og sikte (ADS), men du har også muligheten til å kikke frem, noe som er avgjørende siden fiendene ikke er de smarteste, og siden det bare tar noen få skudd å ta deg ut – spesielt med tanke på at helse er ganske knapp.

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Du må utnytte dekning og være oppmerksom på omgivelsene dine, slik at du ikke havner i en situasjon der du er i overveldende mindretall. Og det er lettere sagt enn gjort. Spesielt kontornivået ga meg en følelse av at jeg vandret rundt i Backrooms; tilsynelatende endeløse korridorer og tettpakkede kontorkubikler vil hele tiden få deg til å sjekke kartet for å unngå å gå deg vill.

Det er utfordrende, men ikke frustrerende, og selv om ting føles litt for vanskelig, finnes det mange tilgjengelighetsalternativer som lar deg virkelig tilpasse « Washington Prime » til det perfekte utfordringsnivået for deg. Begynn med førstehjelpssett og øk antallet helse- og ammunisjonsforsyninger, reduser eller øk antallet fiender og deres ferdighetsnivå, eller hvis du virkelig vil presse deg selv, kan du fjerne siktet og HUD-en.

Den lille smaken av « Washington Prime » var nok til å fange meg, og det føles som et spill som har mye mer i ermet og er trygg på sin identitet. Det prøver ikke å gjenoppfinne FPS-formelen, det vil bare få deg til å sparke inn dører, rydde rom og se kul ut mens du gjør det. Hvis hele spillet klarer å opprettholde det momentumet, kan Ultra CDG ha en overraskende suksess på gang.

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Det er ennå ikke kjent noen utgivelsesdato, men jeg gleder meg til å få tak i det, ettersom « Washington Prime » ser ut til å bli det «Die Hard»-spillet vi alle ønsker vi kunne spille. I mellomtiden kan du sjekke ut demoen på Steam her.