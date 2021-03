Watch Dogs: Legion sin multiplayer utsettes igjen

Du ser på Annonser

Det har bare gått to uker siden Ubisoft kunngjorde at den utsatte online-delen av Watch Dogs: Legion ville være klar den 9. mars, men det blir ikke helt som vi håpet på tirsdag likevel.

Utviklerne kan nå fortelle at Watch Dogs: Legion sin online-modus utsettes på ubestemt tid på PC siden de har oppdaget en feil som gjør at spillet kræsjer på en rekke GPUer. De får det heldigvis til å høres ut som om ventetiden ikke blir ekstremt lang siden vi loves en ny dato "snart".

Vi som spiller på konsoll eller Stadia får ikke like dårlige nyheter. Der er det nemlig bare å spille såkalt Tactial Op som skaper såpass store problemer at bare den modusen må vente til den 23. mars. PlayStation-spillere må i tillegg belage seg på en begrenset tekstchat online de første to ukene, men ellers skal visst alt være klart til tirsdag.