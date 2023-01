HQ

Takket være Halo Infinites Forge har flere ikoniske steder fra andre kjente spill og filmer nå blii gjenskapt. Vi har for eksempel rapportert om Peach sitt slott fra Super Mario 64 og Batcave. Nå har den ambisiøse brukeren Bullet2thehead9 laget et helt nytt kart som Skyrim-fans raskt vil kjenne igjen. Dette nye kartet lar nemlig spillere besøke Whiterun fra The Elder Scrolls V: Skyrim. Hvis du ønsker å sjekke det ut selv, kan du gjøre det her.