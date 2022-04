Will Smith utestenges fra Oscar-utdelinger og mer i 10 år

HQ

Selv om Will Smith var relativt raskt ute med å be om unnskyldning for sin opptreden under årets Oscar-utdelingen tok det sin tid før han faktisk ga en skikkelig beklagelse til Chris Rock og trakk seg som The Academy-medlem. Til tross for beklagelsene gjorde både Smith selv og akademiet det fullstendig klart at de var forberedt på enda flere konsekvenser. Vi har allerede sett flere av filmene hans blitt lagt på is som følge av slaget, og nå er den mest forventede bekreftet.

Variety avslører at Will Smith nå utestenges fra Oscar-utdelingene og andre eventer organisert av The Academy de neste 10 årene. Smith har allerede godtatt avgjørelsen, så selv om han eventuelt vinner flere priser fremover blir ikke den talentfulle karen å se på scenen. Her er hele uttalelsen som kom med dommen:

"Det 94. Oscars-showet var ment å være en feiring av de mange individene i samfunnet vårt som gjorde en fantastisk jobb året som gikk, men disse øyeblikkene ble overskygget av den uakseptable og skadelige oppførselen vi så herr Smith vise på scenen.

Under sendingen vår gjorde vi ikke en god nok jobb med å håndtere situasjonen i rommet. Vi beklager dette. Dette var en mulighet for oss til å sette et eksempel for våre gjester, seere og vår akademi-familie over hele verden, og vi kom til kort - uforberedt på noe uten sidestykke.

I dag kalte Board of Governors til et møte for å diskutere hvordan å best reagere på Will Smiths handlinger under Oscar-utdelingen i tillegg til å godkjenne oppsigelsen hans. Styret har valgt, for en periode over 10 år fra 8. april 2022, at herr Smith ikke skal tillates å delta i akademi-eventer eller programmer personlig eller virtuelt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Oscar-utdelingene.

Vi ønsker å uttrykke vår dype takknemlighet til herr Rock for å beholde fatningen under ekstraordinære omstendigheter. Vi ønsker også å takke vertene våre, de nominerte, presentører og vinnere for deres holdning og anstendighet under TV-sendingen.

Handlingene vi gjør i dag som en følge av Will Smiths oppførsel er et steg mot et større mål om å beskytte våre artister og gjester, samt å gjenopprette tilliten til akademiet. Vi håper også at dette kan starte en tid med helbreding og restutisjon for alle innvolvert og berørt."