Wolfs ble skrevet spesielt med tanke på George Clooney og Brad Pitt

I en av Apples neste store filmsatsinger vil Brad Pitt og George Clooney kollidere nok en gang, i rollene som konkurrerende leiemordere som får i oppdrag å utføre den samme jobben. Det er en film som ser ut til å bli fylt med mye spenning og vittig humor, noe den ferske traileren bekrefter.

Mens vi kommer stadig nærmere å kunne se Wolfs på kino (den har premiere 20. september), snakket Empire nylig med regissør Jon Watts om filmene, der Spider-Man-regissøren avslørte at han skapte filmen med spesielt Pitt og Clooney i tankene.

Empire Han legger til: "Partnerskapet mellom Jack og Nick er absolutt ment å spille på publikums eksisterende assosiasjoner til Clooney og Pitt. Rollene ble skrevet spesifikt for dem: to av Hollywoods ledende menn, som hver for seg lenge har bebodd rollen som den kjølige, rolige og fattede fyren i ulike spenningsfylte thrillere."

Vi får se om duoen kan gjenfinne Oceans -lyset i flasken med Wolfs når den har premiere om et par måneder.