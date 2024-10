Wolfs er den mest sette filmen noensinne på Apple TV+

HQ

Det ser ut til at det var et smart valg å satse på Brad Pitt og George Clooney. Actionkomedien Wolfs, med de to stjernene i hovedrollene, har blitt en hit på Apple TV+ og er nå den mest sette filmen noensinne på plattformen.

Apple har ennå ikke delt noen eksakte tall, men ifølge Deadline økte antall seere med 30 % sammenlignet med uken før. I tillegg førte den til en kraftig økning i antall abonnenter i flere land, inkludert USA, Storbritannia, Canada, Australia, Italia, Mexico, Brasil og Tyskland.

Vi kan bare gratulere Apple med suksessen, og ja - en oppfølger er (ikke overraskende) allerede under arbeid, og regissør Jon Watts jobber for tiden med manuset.

Har du sett Wolfs? Hva synes du om filmen?