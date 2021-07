World of Warcraft gjør endringer etter diskriminerings-anklagene

Mens misfornøyde ansatte gjør alt de kan for å få Activision Blizzard til å behandle sine ansatte bedre og mer likestilt har mange spillere ønsket å se endringer av enkelte spill som følge av anklagene også. Nå virker det som om noen av disse vil skje.

Etter flere dager med taushet har World of Warcraft-utviklerne lagt ut en melding hvor de skriver at en rekke "referanser som ikke er passende i Azeroth" vil fjernes fra både World of Warcraft: Shadowlands og World of Warcraft: Classic de kommende dagene. Som du ser spesifiserer de ikke hvilke referanser det er snakk om, men det er enkelte vi kan være trygge på fjernes. Blant annet vil nok Field Marshal Afrasiabi og Lord Afrasastrasz enten fjernes eller skifte navn siden disse to er refererer til Alex Afrasiabi, en av personene som nevnes spesifikt i søksmålet. I tillegg er enkelte gjenstander oppkalt etter han, så en rekke ting vil mest sannsynlig endre seg ganske snart. Spesielt siden Afrasiabi også var en quest-designer for mange år siden, så det er til og med mulig at enkelte oppdrag fjernes. Tiden vil vise både hvor langt utviklerne tar det og hvordan spillerne reagerer.