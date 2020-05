World of Warcraft: Shadowlands - En ny begynnelse

Du ser på Annonser

World of Warcraft sin episke saga fortsetter med utvidelsen Shadowlands! Denne utvidelsen tar spillere med til dødens rike etter Sylvanas Windrunner ødela kronen til den nåværende Lich King, Bolvar Fordragon. Nye områder, dungeons, raids og mange andre overraskelser venter spillere i Shadowlands. Men dette er ikke det vi skal ta for oss i denne sniktitten.

Etter hvert vil vi nok ta en nærmere titt på det nye innholdet, når en betaversjon er ute, men for nå har vi bestemt oss for å utnytte alpha-versjonen til å utforske den andre store godbiten som medfølger utvidelsen. Det tilbys nemlig en helt ny måte å oppleve World of Warcraft. Perfekt for de som aldri har spilt spillet før, eller som ikke har rørt det på lenge.

Et av de største endringene Shadowlands bringer er et kutt i levelsystemet. Med Battle for Azeroth er max-level 120, men når den nye utvidelsen slippes, kuttes max-level ned til 60. Faktisk blir opplevelsen slik at max-level blir 50, så økes det til 60 for de som begir seg ut på Shadowlands-utvidelsen.

Dette dramatiske kuttet er med på å fikse en bråte med problemer dagens versjon av World of Warcraft sliter med. For det første er det å klatre helt til level 120 en enorm oppgave, og ved å endre til 50 som max vil spillere være klare for Shadowlands vesentlig fortere. Et annet problem er at spillet i dagens format har altfor få ferdigheter og belønninger for hvert level, som gjør at det å klatre på rangstigen til tider føles kjedelig. Med det nye 1-60 formatet får spilleren noe nytt hvert eneste level, som nye ferdigheter eller tilgang på en ny mount-kategori.

Et nytt World of Warcraft åpenbarer seg for deg med en gang du skrur på spillet, som umiddelbart sender deg til en nyoppusset versjon av figurskaperen. Denne versjonen har et mer minimalistisk og rent utseende, men også en haug av nye muligheter for hvordan man kan designe figuren sin. I denne alpha-versjonen mangler fortsatt enkelte raser, men det vises nok til at vi forstår hvordan den ferdige versjonen vil virke. Du kan lære mer om dette i videoene knyttet til denne artikkelen.

Straks du har laget figuren din, blir veien din videre avgjort av om du er ny spiller eller ei. Er du en ny spiller vil veien bli diktert av deg, gjennom det Blizzard tror er den beste opplevelsen av spillet. Er du mer erfaren kan du velge å følge den mer optimaliserte veien, eller definere din egen, som starter med et valg av hvor du begynner.

En av Shadowlands sine nye funskjoner (som er tilgjengelig for alle, ikke bare de som kjøper den nye utvidelsen) er et nytt startområde, ved navn Exile's Reach. Dette området er helt enkelt en stor opplæringsdel som vil ta deg med fra level 1 til level 10 før du blir kastet ut i den store verden. Er du en ny spiller, blir du fra start plassert i Exile's Reach uansett, men er du veteran får du et valg mellom å starte der, eller på det tradisjonelle start-området for rasen du har valgt.

Ved oppnåelsen av level 10 blir ferskingene transportert til Stormwind eller Orgrimmar, avhengig av hvilken fraksjon du har valgt, og man blir umiddelbart sendt til den nåværende nyeste utvidelsen, Battle for Azeroth. Med andre ord følger den nye optimaliserte opplevelsen Exile's Reach, Battle for Azeroth og Shadowlands. Dette betyr en mer sammenhengende historie og spillopplevelse som forlater World of Warcraft sin brutte kontinuitet. For alle oss veteraner der ute så har vi mulighet til å få nye figurer fra level 10 til 50 med hvilken som helst gammel utvidelse, før vi begir oss ut på Shadowlands-utvidelsen.

Dette fører også til endringer for to veldig spesifikke klasser, nemlig Death Knight og Demon Hunter som nå forlater sine respektive områder ved level 10. Death Knight vil f.eks. gå gjennom et helt nytt startområde, med den nåværende historien basert på Bolvar sin versjon av Lich King Bolvar, siden Arthas er død i denne tidslinjen. Andre raser vil også få tilgang til Death Knight, inkludert Pandaren.

Exile's Reach er i bunn og grunn en øy man oppdager etter å ha blitt skipbrudden om bord sitt Horde eller Alliance-skip. Det er en øy som er låst for andre spillere, som betyr at man er helt alene fra level 1 til 10, slik at man kan lære hvordan World of Warcraft fungerer. Både Exile's Reach sin historie og oppdrag er designet for å lære spilleren om UI, spillmekanikker og hvordan valgte klasse fungerer. Et eksempel på dette er med Paladin-klassen, hvor man må aktivere Divine Shield for å plukke opp en gjenstand. Gjenstanden er plassert på flammer som dreper deg om du ikke har aktivert denne evnen.

Utifra det vi har sett av Exile's Reach så merkes det at dette området er veldig uferdig. Kun Alliance støttes for øyeblikket, men dette virker uansett som den mest effektive opplæringen World of Warcraft noen gang har hatt. Ellers virker det som at den nye strukturen og level-systemet er en briljant idé. Dette gjelder både nye spillere og veteraner som vil starte på nytt igjen. Det gjenstår å se hvordan alt faktisk fungerer i den ferdige versjonen, men førsteinntrykket forteller oss at det aldri har vært et bedre tidspunkt å starte eller returnere til World of Warcraft enn med Shadowlands.

