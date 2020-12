World of Warcraft: Shadowlands - Inntrykk så langt

Du ser på Annonser

Shadowlands, World of Warcraft sin åttende utvidelse, ankom endelig 23. november og til vår store overraskelse gikk ting... ganske greit. Vi hadde ingen tilkoblingsproblemer, lange køer for å komme inn i spillet, eller andre spillere som "stjal" våre fiender eller oppdragsmål. Alt gikk fullstendig knirkefritt, noe som tillot oss å nyte utvidelsen fra første stund.

Og hvordan begynner denne utvidelsen? Vel, har du fulgt med på handlingen i WoW den siste tiden, eller i det minste sett filmtraileren over, vet du at Sylvanas har ødelagt hjelmen til The Lich King og således åpnet en massiv rift mellom riket til de levende og de døde, nettopp kjent som Shadowlands. Ikke fornøyd med bare å ha laget et gigantisk hull på himmelen, har Sylvanas også kidnappet noen av Azeroths mest sentrale ledere, inkludert Baine Bloodhoof og Anduin Wrynn til henholdsvis Horde og Alliance.

"The Champions of Azeroth" (spillerne) blir bedt om å tre inn i Shadowlands for å redde dagen, sammen med noen av de mer historietunge karakterene i denne franchisen, som Jaina Proudmoore og Thrall. Å komme inn i Shadowlands som et levende vesen er imidlertid langt fra noen fredfull prosess. Spilleren og resten av karakterene havner i The Maw, et område i Shadowlands som er beregnet for de verste sjelene i universet, et forferdelig sted med lidelse og smerte ingen kan unnslippe. Imidlertid forstår du raskt at alle sjeler, uavhengig av hva de har gjort i livet, havner i The Maw, det for å gir mer styrke til WoWs nye kjeltring, The Jailer (det svarte hullet i brystet hans er spesielt skremmende).

Etter en rekke dynamiske oppdrag i lik struktur som Legion og Battle for Azeroth sine åpningssekvenser (som vi antar er mulig å hoppe over etter du har gjort de en gang), klarte vi å unnslippe The Maw og ankomme Oribos, den evige by. Oribos er en "domstol" for døde individer, hvor det bestemmes hvor hver enkelt sjel vil havne, men det er også spillets knutepunkt som forbinder alle områder av Shadowlands. Her vil du ha tilgang til trenere, selgere og andre kuriositeter, skulle du bestemme deg for å utforske byen. Når det er sagt føltes "hovedbyene" i Battle of Azeroth mye mer imponerende og livlige.

Det første stedet du vil besøke etter dette er Bastion, et vakkert område med hvite og lyseblå toner, fylt med svevende strukturer og himmelfigurer. Man kan si at det er Shadowlands sin ekvivalent til et paradis for edle ånder. Målet vårt er å kommunisere med Bastions leder, The Archon, men før det må vi vise oss verdige gjennom å "stige opp" som alle andre sjeler. Du kan utforske historien til Bastion gjennom dokumenter eller samtaler med andre sidekarakterer, men det er her Shadowlands går inn i den typiske "WoW-rytmen" hvor spilleren bes om å fullføre en serie med repeterende oppdrag, som f.eks. å drepe et X-antall fiender og samle et Y-antall objekter. Til slutt blir Bastion angrepet av en fiendtlig fraksjon og... vel, vi vil ikke avsløre flere detaljer, men man kan trygt si at dette "paradiset" har noen tvilsomme regler og prosedyrer som ikke alle er like stor fan av.

Det narrative ser ut til å være der Shadowlands legger sin vekt, med fokus på dialoger, filmsekvenser og forhåndsbestemte begivenheter. Det har vært slik de siste utvidelsene, men Shadowlands virker å dra det enda lenger med sitt handlingstunge gameplay. Vi setter pris på dette store fokuset på fortellingen, men vi vet at det finnes spillere som foretrekker noe enda mer repetitivt, hvor det er lettere å spille med venner og ignorere spillets verden og karakterer. For disse spillerne kan nok Shadowlands fremstå som noe skuffende.

Vi nyter derimot disse første timene med Shadowlands. Spillopplevelsen har så langt vært feilfri, historien ser ut til å være interessant takket være en mer tvetydig tilnærming enn vi er vant til å se i WoW og spillet nyter godt av fantastisk kunst og design. Det er noe av det beste vi har sett fra Blizzard så langt, og vi har i grunn sett mye spektakulært komme fra deres kunstavdeling. Gode inntrykk med andre ord, selv om det fremdeles er mye å oppleve, inkludert de andre områdene, dungeons, PvP og sluttspillsinnhold.