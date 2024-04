World of Warcraft: The War Within - En lovende start på Worldsoul-sagaen

HQ

På BlizzCon i fjor ble det annonsert at World of Warcraft får tre nye utvidelser, i det Blizzard kaller "The Worldsoul Saga". Nå har arbeidet med den første utvidelsen, kalt The War Within, kommet så langt at jeg fikk være med på en praktisk forhåndsvisning i London tidligere denne uken. I tillegg til å snakke med noen av seniorutviklerne på World of Warcraft fikk jeg prøve en delve, som er en ny type fangehull som er inkludert i The War Within for første gang.

HQ

På arrangementet fikk jeg først se en video som beskrev alle de kommende funksjonene på The War Within. Mye av dette ble allerede avslørt på BlizzCon. Kort fortalt vil The War Within være den første delen i en trilogi som skal fullføre historien til World of Warcraft. Den vil sette scenen for en konflikt som truer hele Azeroth, med den tilbakevendende karakteren Xal'atath som historiens hovedskurk. Sentralt i The War Within er de ulike lagene av underjordiske verdener under Azeroth, der de dverglignende jordboerne og den edderkoppaktige rasen Nerubians holder til.

Da jeg satte meg ned for å spille forhåndsvisningen, så jeg umiddelbart et av de nye tilleggene som kommer med The War Within: Warbands. Warband-systemet gjør det mulig å dele fremgang på tvers av ulike figurer du har skapt. Det er rett og slett en haug med figurer som er samlet rundt et bål, som et ekte krigsband, som lar deg velge en annen når du vil. Blizzard ansatte på arrangementet forklarte at det er et ledd i målet om å gjøre spillet mer spillbart for folk med mindre tid. Et tillegg jeg tror alle vil sette pris på.

Dette er en annonse:

Jeg bestemte meg for å lage en sjaman, fordi jeg liker å spille denne klassen i Hearthstone, der den kan påkalle totemer akkurat som i WoW. Jeg ble deretter sluppet ned på Isle of Dorn, startområdet for The War Within. Selve Isle of Dorn er en skogkledd grønn øy med noen byer spredt rundt omkring, med en fin dverglignende arkitektur. Øya var ikke ferdig ennå, så mye av den var fortsatt tom. Men basert på videoene som ble vist tidlig under arrangementet, kommer Isle of Dorn sannsynligvis til å være den minst interessante delen av den nye utvidelsen. I stedet var de flotteste miljøene jeg så, de underjordiske, som jeg dessverre ikke kunne se ennå.

Uansett, da jeg startet, foregikk det et angrep fra Nerubians. Jeg brukte en god stund på å kjempe mot nerubierne på stranden. De kommer til å bli mye omtalt i The War Within. De er store, edderkopplignende skapninger med huggangrep på nært hold og avstandsangrep med nett og gift, avhengig av hvilken type Nerubian du står overfor. Briljant nok finnes det også en araknofobi-modus for folk som er redde for edderkopper, som forvandler dem til mye mindre skumle krabber. Det er faktisk et av favoritttilleggene til Maria Hamilton, Associate Design Director for WoW, fortalte hun under intervjuet vårt: "When they become crabs, it's just so funny", noe jeg bare kan si meg enig i basert på det jeg så, selv om jeg glemte å prøve det i min egen forhåndsvisning.

Tiden gikk fort under forhåndsvisningen, og jeg koste meg med å fullføre noen av oppdragene, som varierte fra å beseire 10 Nerubians, til å befri fanget Earthen og ri på en kraftig Gryphon og skyte på en angripende styrke av Nerubians. Oppdragene er knyttet til hovedhistorien og inneholdt mange mellomsekvenser i spillet som ennå ikke var klare til forhåndsvisningen. Tilsynelatende er det også en omarbeiding av heltenes talenter, men i mine øyne virket det ikke særlig imponerende.

Dette er en annonse:

Etter hvert kom jeg til delven som vi kunne spille under forhåndsvisningen. Delves er en ny måte å spille alene eller sammen med opptil fem venner på, og likevel få med seg mesteparten av historien. Ifølge Holly Longdale, Executive Producer for WoW, gjør delves "at du kan oppleve alt" når det gjelder historien, selv om du ikke spiller dungeons. De lar deg fortsette historien ved å spille alene eller med færre personer. Det er faktisk Longdales favoritttillegg i The War Within, forklarer hun: "Det er en opplevelse jeg kan spille med stesønnen min og mannen min. Og fordi det er lett å spise, noe som er viktig. Og jeg liker å bare gå rundt alene eller sammen med familien, uten å få kjeft for at jeg er dårlig som Warlock." Til slutt liker hun veldig godt "ideen om å bruke dem til historier også, som er lette å konsumere."

Denne bruken til historiefortelling ble gjentatt av Hamilton. Delves er en måte å få spillere som foretrekker å spille alene, til å oppleve mer av historien. "Vi kan sende deg inn i en delve som er en del av historien vår. Vi sender deg ut for å oppleve det og for å gjøre noen mål inne i grotten. Så for oss er dette det nyeste og største innen historiefortelling. Vi bygger disse fantastiske områdene, og det er synd hvis spillere som ikke ønsker å gå i fangehull, ikke kan se disse områdene."

Det dypdykket jeg spilte, hadde også en kort historie. Noen jordiske gruvearbeidere hadde blitt fanget av nerubierne, og det var min jobb å sette dem fri. Til å begynne med kjempet jeg mot mange små edderkopper, mens jeg frigjorde jordarbeiderne slik at de kunne hoppe inn i en stor gruvevogn. Selv når du spiller en delve alene, er du ikke alene. "I en delve har du en kompis, det er bare ikke alltid en ekte en", bemerket Longdale. I mitt tilfelle var dette Brann Bronzebeard, som jeg kunne sette til å enten støtte meg som healer eller gjøre mesteparten av skaden med blunderbuss, slik at jeg kunne ta en støttende rolle.

Alt gikk bra helt til sjamanen min støtte på delve-sjefen, en stor nerubier ved navn Web General Ab'enar. I tillegg til kraftige angrep, dyttet sjefen gruvevogner mot meg med jevne mellomrom, noe som ga kampen en slags rytme av angrep og leting etter dekning. Dessverre brukte jeg mye av forhåndsvisningstiden min på å prøve å beseire denne sjefen uten hell. Selv noen av de mer erfarne folkene rundt meg klarte ikke å knuse ham med en Shaman.

Det var visstnok meningen at det skulle finnes kjæledyr som skulle fungere som tanker for støttende klasser, og disse manglet. Da jeg spurte Longdale om det senere, svarte hun lattermildt at i den nåværende versjonen "er det et kjæledyrproblem, som alltid".

I de siste stadiene av forhåndsvisningsøkten min kjempet jeg mot noen morsomme vandrende sopp, og kjempet mot en annen hær av Nerubians, der jeg kastet eksploderende fat i hulene deres. Innimellom tok jeg meg også tid til å fly rundt på Gryphon, som nå har en dynamisk flyfunksjon som gjør det mulig å utføre en rekke luftmanøvrer. Det er en flott måte å komme seg rundt på kartet på. På et tidspunkt stupte jeg ned i et stort hull i bakken, som så ut som en jordgruve.

Alt i alt virker de nye miljøene som interessante nye tilskudd til WoW. Selv om de naturlige delene av det uferdige Isle of Dorn så bra ut, var det byene i dvergenes stil og de underjordiske områdene som så mest lovende ut. Og mest av alt angrer jeg på at jeg ikke kunne besøke de underjordiske delene av den nye utvidelsen, som den nerubiske byen Azj-kahet. Forhåndsvisningsvideoen av det underjordiske området var sentrert rundt en stor krystall, kalt Hallowfall, og en enorm underjordisk kuppel som til og med har flygende maskiner for å komme seg rundt.

Avslutningsvis kan jeg si at forhåndsvisningen av The War Within har gitt meg lyst til å finne ut mer om hva som kommer. Det er rett og slett veldig lett å bli begeistret for Warcraft -universet, selv om man ikke vet så mye om historien bak. Jeg likte å spille delve, som jeg tror vil være et både fornøyelig, men også veldig praktisk tillegg for spillere som er på utkikk etter mer innhold i småbiter. Isle of Dorn virket imidlertid som det minst spektakulære av de kommende nye områdene, selv om mesteparten av kartet ikke var ferdig til forhåndsvisningen. Selv om jeg ikke kan si så mye om noen av de mer tekniske omarbeidingene, har jeg inntrykk av at spillerne vil ha mange interessante nye områder å utforske enten alene eller sammen med venner når The War Within kommer ut senere i år.