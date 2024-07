World of Warcraft-utvikler om The War Within: "Vi får se og møte noen gamle favoritter"

HQ

Det er bare litt over en måned til begynnelsen på det som kan være begynnelsen på slutten for World of Warcraft. The War Within skal legge grunnlaget for historien som for alltid vil definere Azeroths skjebne, så vel som mange av karakterene som har vært med oss i Blizzards MMO de siste 20 årene.

Med så mange milepæler rett rundt hjørnet fikk vi muligheten til å sette oss ned på Blizzard Campus i Irvine, California, for å snakke igjen med Maria Hamilton, Associate Design Director for World of Warcraft, og Jordan Powers, Lead Prop Artist. Det var en hyggelig prat, og jeg kan bekrefte lidenskapen som denne serien, to tiår senere, fortsatt inspirerer skaperne av den.



Du kan være interessert i: World of Warcraft: The War Within Intervju: Snakker om Worldsoul Saga, Dorne og dypdykk med Blizzard



Og også blant fansen, som meg selv, som ikke kunne la være å spørre Hamilton om hva fremtiden bringer for noen elskede karakterer, med direkte referanse til åpningssekvensen som ble presentert tidligere i år med gjenforeningen mellom Thrall og Anduin. Er det mulig at vi får se noen andre kjente fjes som har stått på sidelinjen i Worldsoul Saga? Noe i retning av en Avengers-hendelse?

Hamilton svarte: "Vi er i den aller første av en tredelt saga. Og dette er det første kapittelet i den sagaen. Så vi ser noen mennesker vi ikke har sett på en stund.

Og jeg tror det er rimelig å anta at vi kommer til å fortsette å se folk vi ikke har sett på en stund i løpet av sagaen. Men jeg kan selvfølgelig ikke gi noen detaljer."

Det er tydelig at folkene bak The War Within ønsker å holde det hemmelig, men det er også umulig for dem å holde spenningen inne. Du vil snart kunne lese Gamereactors eksklusive intervju, der vi i tillegg til historien går nærmere inn på utformingen av de nye sonene, tilføyelsen av Delves og hvordan den nye allierte rasen Earthen har klart å holde seg isolert fra overflateverdenen i Azeroth.

Og for å varme opp til utgivelsen av utvidelsen 26. august, starter The War Within Pre-Patch den 23. juli, hvor vi vil kunne se det nye brukergrensesnittet, oppdateringer av klassetalenttreet og mye mer.