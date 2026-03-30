Wyldheart bruker en West March-spillestil som "skaper mye fleksibilitet" uten MMO-"overveldende"

HQ

I forkant av helgen berørte vi avsløringen av Wayfinder Studios ' Wyldheart, et samarbeidende RPG som kommer fra ex-Star Wars: Battlefront-utviklere og ser ut til å gjøre spillkvelder enklere enn noen gang før. Vi dekket avsløringen og delte til og med en dedikert forhåndsvisning, men vi hadde også sjansen til å snakke med kreativ direktør og medstifter av studioet Dennis Brännvall og markedsdirektør Erin Bower for å lære mer om prosjektet, inkludert hvordan flerspillerelementene fungerer.

Vi spurte blant annet om samarbeid og hvordan spillet fungerer med grupper på fire personer, men faktisk støtter opptil 20 spillere i én kampanje gjennom implementeringen av en delt lagringsstatus i West March-stil.

Brännvall forklarte oss dette: "Vel, en ting som er verdt å nevne er at selv om du kan spille fire karakterer eller spillere om gangen, er det mulig... Vi har 20 karakterplasser i hver kampanje, noe som betyr at dere enten kan dele flere karakterer og gjøre det på den måten, men det betyr også at dere kan invitere opptil 20 spillere til å bli med i kampanjen. Alle kan bare ikke spille samtidig.

"Så det er veldig inspirert av en litt nyere utvikling i bordspillverdenen som kalles West Marchs spillestil, som betyr at det kan være vanskelig å planlegge, ikke alle har tid til å dukke opp på spillkvelder, spesielt hvis spillkvelden er tre kvelder i uken. Og så trenger du ikke å bli med på hver eneste økt. Når alle er logget av, lastes spillets lagringsstatus opp til skyen, og når du starter opp kampanjen igjen, lastes den første ned, og så fortsetter du. Så det betyr at det er støtte for å gå inn og ut. Kanskje noen av oss spiller ganske ofte, mens vår kjære gamle venn der borte som er for opptatt, fortsatt kan bli med og ha det gøy. Og så er det ikke slik at hvis du finner utstyr, kan du selvsagt dele det på tvers, og progresjonen vår lener seg tungt på utstyrsprogresjon. Karakterprogresjon spiller også en rolle i kraftnivået ditt, men du kan bare gi noen et veldig godt sverd, og selv om de kanskje ikke har samme XP som deg, vil de forhåpentligvis fortsatt være nyttige."

Bower fortsatte deretter med: "Den delte skylagringen er også veldig bra hvis du har venner som elsker å lage og samle i spill som dette. Du kan få dem til å logge seg på nettet, de kan gjøre det håndverket og samle når du ikke er tilgjengelig, og så betyr det at dere alle kan komme sammen og bare hoppe rett inn i et fangehull når du kan få hele troppen på nettet. Så det skaper mye av den fleksibiliteten som du får i spill som MMO-er, uten den overveldende følelsen av å være på en server med tusenvis av mennesker."

Så kanskje Wyldheart er noe å følge med på, spesielt hvis du har en vennegjeng som elsker å spille bordrollespill, men som sliter med å møtes fysisk på grunn av tidsbegrensninger eller avstanden mellom de ulike spillerne.

Du kan se vårt dedikerte intervju med Wayfinder Studios nedenfor for mer på Wyldheart.