Xabi Alonso sier at han "selvfølgelig regner med Rodrygo", men ingen tror ham

Real Madrid vant sin debutkamp i LaLiga mot Osasuna, takket være et straffespark av Kylian Mbappé, i en kamp der Franco Mastantuono debuterte på Bernabéu. Vinícius, Mbappé og Brahim var i startoppstillingen, og Alonso, som ikke brukte alle de tilgjengelige innbytterne, valgte Mastantuono og Gonzalo García fremfor Rodrygo, som tidligere var fast spiller hos Ancelotti.

Med rykter om et salg, tok alle det som et tegn på at den brasilianske spissen ikke har noen plass i laget. Xabi Alonso avviste imidlertid nok en gang ideen. "Ingenting er på gang", sa han da han ble spurt om hvorfor han ikke spilte denne uken, og knapt spilte i det hele tatt under klubb-VM.

"Klubb-VM var en annen kontekst på grunn av konkurransen det var. I dag er det bare én kamp. Det som teller er denne sesongen, og jeg stoler selvfølgelig på Rodrygo. Det er bare én kamp, vi bør ikke lese for langt inn i fremtiden. Hvis han får de minuttene om tre måneder, vil jeg kunne svare deg med større sikkerhet. I dag var det bare omstendighetene i kampen og mine avgjørelser."

Ifølge tidligere rapporter skal Real Madrid ha krevd rundt 100 millioner euro for brasilianeren, og mange klubber i Premier League skal ha vært interessert... selv om ingen har lagt inn et bud, så vidt vi vet, og Rodrygo fortsatt ønsker å bli i klubben, selv om han sannsynligvis vil få færre minutter: Brahim, Gonzalo, Mastantuono og Endrick når han blir friskmeldt fra skaden vil være hans kompetanse, med Vini og Mbappé som spisser.