Xbox vil bekrefte PlayStation-versjoner av spill neste uke

Ryktene startet med Hi-Fi Rush, men listen over Xbox Game Studios-spill som angivelig er på vei til PlayStation og i noen tilfeller Nintendo Switch har vokst med Sea of Thieves, Starfield, Indiana Jones and the Great Circle, de ennå ikke annonserte Gears of War-remasterene og en rekke andre titler i det siste. Disse rapportene har blitt mer troverdige for hver dag som går, og det faktum at Microsoft har nektet å snakke om dem, har gjort mange fans ganske opprørte. Du kan trygt si at disse vil eksplodere nå og neste uke.

Phil Spencer, som kort sagt er sjef for Xbox, bekrefter at Microsoft vil avholde det han kaller et "business update"-arrangement i løpet av neste uke, og at dette vil inneholde informasjon om den nye multiplattformstrategien for Xbox Game Studios-titler og Xbox sin fremtid generelt.

Så hvorfor har denne artikkelen det noen av dere kanskje vil kalle en misvisende overskrift? La meg spørre deg: Hvorfor ville ikke Spencer benektet disse ryktene med en gang hvis de var falske? De ser jo ut til å gjøre konsollkrigere rasende og vanlige Xbox-spillere nervøse. Til og med aksjonærene har noen åpenbare spørsmål om disse ryktene, så når Spencer ikke tar stilling til påstandene med en gang, bekrefter han nærmest at i hvert fall noen av Xbox Game Studios-spillene vil finne veien til PlayStation- og Nintendo-konsollene i fremtiden. Vi vil sannsynligvis få vite mer om hvor lenge Xbox' tidsbestemte eksklusivitet varer (om noen), hvorfor det ikke bør ha noe å si for de som eier Xbox-konsoller og andre detaljer neste uke.