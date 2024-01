Xbox bekrefter 2024s første Developer Direct-show neste uke

HQ

Forrige januars Developer Direct endte opp med å bli en stor suksess for Xbox ved å avsløre mer om Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall og The Elder Scrolls Online samtidig som Hi-Fi Rush ble annonsert og lansert, så det var ingen overraskelse da ryktene om en ny Developer Direct denne måneden for alvor begynte å spre seg for et par uker siden. Microsoft har bestemt seg for å følge tradisjonen ved å bekrefte dette noen dager etter at ryktene nådde kokepunktet.

2024s første Xbox Developer Direct starter klokken 21 den 18. januar, og vi kan vente oss nye spilltrailere for MachineGames' Indiana Jones-spill, Senua's Saga: Hellblade II, Avowed og Ara: History Untold.

Etter det vil The Elder Scrolls Online ha sin egen stream for å avsløre hva som skjer i 2024.