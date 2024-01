Xbox bekrefter at Indiana Jones -spillet lanseres i 2024.

HQ

Microsoft sa ikke noe om Machine Games' Indiana Jones spill som lanseres i 2024 da de bekreftet at årets første Developer Direct-stream vil finne sted på torsdag, men det virket ganske opplagt. Ikke bare inkluderte showet i januar i fjor bare spill som skulle lanseres i 2023, men det svenske studioet sa også at vi ville få se flere minutter med spilling, noe som gjorde det klart at spillet var svært langt inne i utviklingen. Da virket det logisk at flere troverdige rykter hevdet at det vi inntil videre bare kaller Indiana Jones skal lanseres i år, og det er nok en av grunnene til at vi har fått bekreftelsen i dag.

Xbox Wire har publisert en artikkel som ikke bare minner oss på at torsdagens Developer Direct starter kl. 20.00 GMT / 21.00 CET, hvordan vi kan se den og slike ting. Den bekrefter også at alle de viste spillene, som offisielt betyr Avowed, Senua's Saga: Hellblade II, Ara: History Untold og ikke minst Indiana Jones, vil lanseres senere i 2024. Den "senere"-delen tyder også på at vi ikke vil få se et nytt skyggespill som Hi-Fi Rush fra 2023, men det betyr ikke at vi ikke får se et femte, hemmelig spill ;)